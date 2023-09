Paritarias en Río Negro: Scalessi habló sobre qué hará UPCN con la oferta salarial

En el marco de la nueva propuesta salarial del Gobierno de Río Negro, Juan Carlos Scalesi, dialogó con RIO NEGRO RADIO y se refirió a la oferta hecha por provincia, que incluye el pago de un bono de 60 mil pesos para todos los agentes públicos, más un incremento salarial de 90 mil pesos.



Scalesi, considera importante que se haya logrado que la suma de 60 mil pesos sea para todos y no se corte solamente en los cuatrocientos mil pesos. Se mostró preocupado por el hecho de que la suma sea fija, ya que hace 20 meses venían tratando de lograr un aumento salarial con porcentaje, debido a que «vuelve la pirámide a caerse porque no es lo mismo». Además, destacó que están analizando la oferta y dijo que seguramente se acepta, pero con algunos reparos. Sostuvo que al afiliado hay que darle la información correcta para que sepa bien lo que está cobrando.

También, se refirió a la falta de concursos para poder acceder a categorías mas altas, eso ahora esta cerrado y la única forma de cambiar es por antigüedad y no por eficiencia o concursos como pasaba antes, cosa que con el tiempo fue desapareciendo.

Además, manifestó preocupación y esperan que el nuevo gobierno «mas allá del signo partidario pueda hacer una reforma al estado, un nuevo estatuto o escalafón«, para que haya incentivo. También sostiene que en la negociación salarial la salud pública es una de las partes más perjudicadas, porque por ejemplo no afecta las horas extras.

Scalesi remarcó que quieren ser claros y decir bien cómo es, a quienes benefician y a quienes perjudican. Considera que «a veces por decir la verdad, corremos el riesgo de que nos critiquen» y aclara que esta oferta salarial «es un una suma fija y no va al básico y por no ir al básico, no tiene este el monto del porcentaje que debiera tener, como los básicos de cada categoría.»

En referencia a cómo va a ser su vínculo con el próximo gobierno dijo que antes de las elecciones habló con Weretilneck sobre algunos temas de la administración pública y agregó que quiere mejorar la situación e hizo hincapié en modificar el estatuto de hace más de veinte años.

Finalmente, aseguró que están analizando la propuesta del gobierno y adelantó que como gremio la van a aceptar pero que tienen ciertos reparos, especialmente a la hora de tratarse de sumas fijas.

Escuchá a Juan Carlos Scalesi en RIO NEGRO RADIO:

