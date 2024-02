Fracasó la paritaria docente: “No ofrecieron nada. Fue un diálogo de sordos», afirmaron los gremios

Dirigentes de los cinco sindicatos docentes nacionales se reunieron hoy con autoridades del Gobierno para para discutir el ingreso mínimo del sector, luego del paro que realizó CTERA el lunes, en el inicio del ciclo lectivo en algunas provincias.

“No ofrecieron nada. Fue un diálogo de sordos. Hasta en un momento determinado quisieron negar el ámbito paritario. Nos vamos muy tristes, porque tenemos docentes con el salario mínimo en Argentina en 250 mil pesos. Muchos de ellos son jefes de familia”, aseguró el secretario general nacional de la Unión Docentes Argentinos (UDA), Sergio Romero, luego del encuentro.

En esa línea, el gremialista agregó: “Al no pagar el incentivo ya no son más 250 mil, sino que le están restando al salario inicial. Todas malas noticias, no se habló de inversión. Que es una responsabilidad de el Estado nacional garantizar el financiamiento educativo”.

La citación incluye a los ministros de Educación de las provincias y de la Ciudad de Buenos Aires, todos como parte del Consejo Federal de Educación, con el fin de «iniciar los diálogos a fin de acordar el convenio marco nacional del salario mínimo docente».

Los gremios docentes evalúan un nuevo paro

Los gremios docentes evalúan una nueva medida de fuerza luego de que el Gobierno no ofreciera un aumento del salario mínimo y confirmara la eliminación del FONID.

Según supo Noticias Argentinas, el titular de Educación de la provincia de Buenos Aires se bajó de la reunión, que se realiza en el edifico de la avenida Leandro N. Alem 650.

El lunes último, CTERA, el sindicato mayoritario de docentes nacionales, concretó un paro en todo el país, en rechazo a la eliminación del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) y el Fondo de Compensación Salarial.

Por su parte, ante la convocatoria que había hecho llegar el Gobierno, se bajaron del paro los otros cuatro sindicatos docentes nacionales, que forman parte de la CGT: UDA, Sadop, AMET y CEA.