Ipross: farmacias advierten que podrían cortar el servicio por falta de pago en Río Negro

El Ipross anunció el pago en 60 días de reintegros adeudados y el aumento del 15% en la cobertura de medicamentos. Sin embargo, en paralelo a esa promesa surgida durante reuniones con dirigentes de los gremios ATE y Unter, desde el Colegio de Farmacéuticos de Río Negro advirtieron que el lunes próximo podrían registrarse cortes a la obra social del Estado provincial, por millonarias prestaciones impagas.

Las noticias positivas para los afiliados fueron comunicadas por ATE, luego de una audiencia con el titular del Ipross, Alejandro Marenco.

El gremio -que tiene representantes en la Junta de Administración del Ipross- había recogido denuncias de sus afiliados sobre deudas impagas desde septiembre en reintegros por servicios médicos. Por eso, durante la reunión se acordó saldar ese pasivo en un plazo máximo de dos meses.

De acuerdo con la información difundida por el sindicato, Marenco también se comprometió a continuar con la política de pago al día de los reintegros en servicios por discapacidad.

Por otra parte, ATE había revelado que los coseguros por medicamentos superaban en muchos casos el 50% del valor producto en farmacia, violándose de esta manera la Ley 2.753 del Ipross, que estableció un tope máximo en ese porcentaje.

En este sentido, desde el gremio dijeron que las autoridades de la obra social se comprometieron a incrementar en un 15% la cobertura médica, ambulatoria y crónica.

El problema para los afiliados es que, también ayer, se hizo pública la preocupación de los farmacéuticos por los montos impagos que mantiene la obra social.

Autoridades del Colegio que agrupa a los profesionales de la provincia indicaron que, a pedido de varios asociados, durante este jueves se realizará en Roca una reunión ampliada, para analizar la situación de la obra social del Estado provincial.

Desde la entidad explicaron que el atraso del Ipross supera los dos meses, cuando las droguerías exigen a ellos pagos en promedios de 15 a 30 días.

Farmacéuticos consultados detallaron que el 70% del valor de venta al público de un medicamento corresponde al precio fijado por la droguería, por lo tanto hay muchos prestadores que no pueden cubrir los desfasajes en la fecha de pago del Ipross.

“En la reunión vamos a analizar la situación general y particular. Sabemos que muchos asociados no cuentan con espalda para soportar este tipo de atrasos, en un contexto de inflación como el que vivimos. Por eso, es probable que en esas farmacias no haya cobertura de Ipross desde el lunes”, se adelantó.

Turnos: “que no haya discriminación”

Durante las reuniones de esta semana con representantes de ATE y de Unter se analizaron también los mecanismos a implementar para mejorar los turnos de los prestadores.

Desde ATE indicaron que el objetivo es “que no haya discriminación entre afiliados a diferentes obras sociales”.

Ocurre que -como informó Río Negro días atrás- ante los atrasos de la obra social del Estado, hay prestadores que acotan los cupos mensuales de atención al Ipross. De esa manera, no cortan los servicios, pero ofrecen atención en plazos más largos.

Las finanzas del instituto también fueron eje de los encuentros, ya que el pasivo general acumulado es de 8.700 millones.