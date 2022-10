Los detalles de la oferta salarial en Río Negro

El gobierno provincial concluyó con un ofrecimiento salarial para cerrar el año, centrado en un 28% de aumento, incluyendo un 10% de “corrección” de lo pactado en el último trimestre.

El incremento se terminará de liquidar con haberes de febrero, según el ofrecimiento de ayer que, ahora, los sindicatos deberán analizar en sus cuerpos colegiados.

La pauta del 28% arroja un alza promedio para el 2022 del 84%, a partir del 56% de los incrementos fijados en las anteriores paritarias.

Además, en la Función Pública, se planteó un tratamiento especial para ingresos menores, incorporando sumas fijas y que llevarán el haber mínimo al 125 mil pesos en febrero.

La pauta salarial del 2022 seguiría con haberes de enero del 2023, con un incremento del 9% y finalizaría con un 3% en las liquidaciones de febrero.

Las subas gubernamentales tienen los siguientes tiempos. El 10% de corrección se pagará durante noviembre por planillas complementarias.

Curiosamente, los plazos de cancelación del otro 18% no forma parte de la información oficial. No dice cuando se abonarán esas mejoras. El texto del acta de la Función Pública establece que un 9% se pagará en liquidaciones de enero y el 3% en febrero. No figuran alzas en diciembre.

Corrección trimestral 10% equivale al número ofrecido por la diferencia de la pauta pactada por el tercer trimestre y la inflación del período.

Los montos fijos están centrados en unos 7.000 estatales de ingresos menores, es decir, porteros y las categorías entre 1 y 14 del personal de la ley 1844.

Estas liquidaciones seguirán también los plazos de los porcentajes, es decir, en remuneraciones de noviembre, de enero y de febrero.

En la negociación docente, la propuesta sigue el mismo esquema de la Función Pública pero sus porcentajes suman 32% (10% de corrección y 22% para el último trimestre), con otro esquema de sumas fijas. Así, con la complejidad de su liquidación, el impacto definitivo se sabrá con las grillas que Educación anoche entregaba a la Unter.

En Economía, los funcionarios negociaron con UPCN y ATE. Foto: Pablo Leguizamon

En sus gacetillas, el Gobierno y ATE afirman que “el aumento para el 2022 equipara al índice inflacionario anual, previsto en un 90%. Los porcentajes suman 84% y destaca que se llegará al “mínimo a 125.000 pesos”, a partir de “una suma fija a los sueldos de las categorías más bajas”. Lo explica en la “forma de acompañar el aumento de la canasta básica en el contexto nacional”.

El sindicato asegura que “la propuesta equipara la inflación, garantiza que todos los haberes se ubiquen por encima de la línea de pobreza y prevé una nueva revisión en enero”. Resaltó que el haber mínimo tendrá una suba del 106%.

En la paritaria, UPCN pidió considerar para aguinaldos las pautas de enero y febrero mientras ATE dejó asentado regularizar las sumas no remunerativas.

Unter evalúa su oferta y convocó al Congreso

En la propuesta docente todavía falta precisar el impacto definitivo con las grillas de cargos, que Educación entregó anoche a la Unter.

Los porcentajes fijados (10% de corrección más un 22% para el último trimestre, repartido en noviembre, enero y febrero) generan afectaciones finales distintas por sus cálculos sobre cada escalafón y antigüedad, y además las sumas fijas.

Este adicional se incorporará como el concepto de conectividad, con 2.000 pesos más en sueldos de diciembre y otros 2.000 pesos en los de enero.

En su gacetilla, Educación estima una pauta “del 90% para todo el año en el sector docente, que supera -agrega- a la inflación estimada”. Ese cálculo informado supera al 84% indicado en la información oficial en relación a los estatales de la Función Pública, lo cual, indicaría que inicialmente el resultado salarial en los docentes sería superior.

La conducción de la Unter confirmó que el ofrecimiento del ministerio de Educación será tratado mañana por el Congreso, convocado a Viedma.