Los gastronómicos de Bariloche van por un acuerdo local, con un salario testigo de $615.000

El sindicato gastronómico de Bariloche no está dispuesto a esperar el incierto resultado de la paritaria nacional y reclamó a través de la Secretaría de Trabajo un llamado a audiencia para negociar salarios con las cámaras empresarias locales, a las que le pedirá adelantar el traslado al básico del último acuerdo, que vence en mayo.

El secretario general de Uthgra Bariloche, Nelson Rasini, dijo que la paritaria vigente pactó para el período mayo 2023/mayo 2024 un incremento escalonado del 150% pero con la inflación actual quedó “desfasado”. Por eso piden que la incorporación de esas mejoras al básico se adelanten a los sueldos de febrero, lo cual llevaría la remuneración de una mucama de hotel tres estrellas (que suele tomarse como “testigo”) de los actuales 380 mil pesos a 615.000 pesos de bolsillo.

Un mozo, en tanto, pasaría de los 459.000 pesos que cobra hoy a 750.000 pesos. Rasini explicó que el alcance del acuerdo que pretenden sería solo para Bariloche, con traslado a localidades vecinas como El Bolsón y La Angostura, con independencia de lo que ocurra en el resto del país.

Los empresarios de esta localidad siempre fueron reticentes a pactar salarios para el ámbito zonal y se remiten a la paritaria nacional, pero Rasini dijo que las condiciones no son iguales para todos y en Bariloche “hubo en enero y febrero una ocupación del 80%” en la oferta alojativa, mientras que algunos restoranes de los más requeridos tienen “colas de una cuadra de gente para cenar”.

Señaló también que cuando la inflación se dispara “las empresas corrigen sus precios de inmediato” y los trabajadores “deben esperar meses” para cobrar algún ajuste derivado de ese nuevo escenario. El dirigente reconoció que “por ejemplo en Jacobacci u otras localidades no turísticas tendrían problemas para absorber un incremento así”, pero insistió en que las empresas de esta ciudad “pueden pagar” la mejora que exige la Uthgra para sus afiliados. Dijo que así lo plantearán en la audiencia en Trabajo, convocada para el jueves.

Además del sindicato están citados para ese día la Asociación Empresaria Hotelero Gastronómica de Bariloche y la representación local de la Asociación de Hoteles de Turismo, que agrupan en el primer caso a los restoranes y la hotelería de hasta tres estrellas y en el otro a los hoteles de mayor categoría.

La Uthgra local no renunció a la verticalidad propia de un sindicato con formato de “unión”, aclaró Rasini, y por eso pidieron y obtuvieron el aval de su secretario general histórico, Luis Barrionuevo, para avanzar con un acuerdo de salarios propio, ante el acuciante aumento del costo de vida.

“Considerando lo que pasa con la paritaria nacional, que sigue demorada, optamos por esta vía. En lo nacional solo se pactó un 90% de aumento en varios tramos para los trabajadores de comedores privados, pero nada todavía para la actividad turística”, explicó.

Dijo que “todo está muy desfasado en Bariloche, con un costo del transporte que es insostenible para los trabajadores, co el costo de los alimentos y con las dificultades que hay para acceder a la vivienda”. Por eso pidieron activar la negociación en el ámbito zonal, “que es algo previsto en el Convenio Colectivo”.

En busca de un salario acorde

Rasini señaló que el planteo es simplemente adelantar el pase inmediato al básico de las mejoras ya pactadas, que se iban a trasladar recién en mayo. Y calculó que de ese modo los salarios testigo pasarían a 615.000 pesos “de bolsillo”.

Dijo que la necesidad del acuerdo se deriva no solo de la inflación creciente sino también del plus de temporada que los trabajadores cobran en Bariloche durante enero y febrero y que -si no hay otra suba salarial- les significaría cobrar menos a partir de marzo.

“No puede ser que no puedan pagarlo, porque al final (las empresas hoteleras y gastronómicas) tuvieron una muy buena temporada, aunque al principio habían dicho que se les caían las reservas”, sostuvo el sindicalista. El beneficio, en caso de firmarse, beneficiaría a más de 5.000 trabajadores.

Este medio consultó al presidente de la Asociación Hotelero Gastronómica, Martín Lago, para conocer qué postura asumirá esa entidad. El dirigente dijo que por ahora no harán comentarios.