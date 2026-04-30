La CGT marchó por el Día del Trabajador y endureció sus críticas contra Javier Milei

La CGT concretó este jueves su marcha por el Día del Trabajador en la Plaza de Mayo, donde sus referentes lanzaron críticas contra la gestión de Javier Milei y llamaron a “ponerle limites a este modelo que excluye”.

La CGT marchó por el Día del Trabajador

En el acto sobre el escenario montado frente a la Casa Rosada, los oradores fueron los tres secretarios generales de la central obrera: Octavio Argüello (Camioneros) , Cristian Jerónimo (Vidrio) y Jorge Sola (Seguros).

El primero en hablar fue Argüello, quien dio el discurso con el tono más duro contra el Ejecutivo: “Le decimos a este gobierno que no se soporta más que siga ajustando al pueblo, quitando derechos. Basta a este gobienro corrupto y explotador, lo tenemos que hacer en una unidad, es la única forma de terminar con este flagelo”, disparó el ladero de Hugo Moyano.

Luego fue el turno de Jerónimo, quien reivindicó el comportamiento de la central obrera ante las críticas de otros sectores: “A quienes nos critican, esta CGT siempre estuvo al frente de esta lucha; a los 15 días de este gobierno hizo el primer paro general”.

“No venimos a confrontar por confrontar, venimos a marcar un limite a este gobierno”, agregó.

Por último, Sola dio el último mensaje y dijo: “Nos oponemos a un gobierno que es de derecha , que tiene conciencia de derecha”.

Además, cuestionó la baja de la pobreza que informó el Indec: “Dónde están los pibes que dicen que ya no están en la pobreza”, se preguntó.

La marcha se realizó en medio de versiones de que estaría ganando fuerza la chance de que la CGT lance su quinto paro en la era Milei, luego de los últimos reveses que sufrió la central en la judicialización de la reforma laboral, luego de que se resuelva que la causa no se siga en el fuero laboral.

El duro documento de la CGT

La CGT leyó un documento con fuertes críticas a la gestión de Javier Milei en la marcha a Plaza de Mayo por el Día del Trabajador. A continuación, el texto:

«EL TRABAJO ES CON DERECHOS O ES ESCLAVO

Este 1º de mayo, celebramos una nueva jornada en conmemoración del día de las y los trabajadores, con un homenaje al Papa Francisco, honrando su legado como guía, como inspiración y como compromiso por una comunidad constituida sobre la base del bien común. Y nos movilizamos, transitando este momento que se está viviendo en nuestro país con preocupación y alarma.

Hoy se discute judicialmente una Ley de “reforma Laboral” promovida por el gobierno nacional, que despoja de derechos colectivos e individuales a trabajadoras y trabajadores. La CGT seguirá todas las instancias judiciales para defender los derechos garantizados por la constitución nacional. Cada derecho laboral costó organización y lucha.

La mayoría de los indicadores laborales, económicos y sociales reflejan un retroceso en la calidad de vida del pueblo argentino:

La actividad económica y el consumo muestran caídas pronunciadas, fundamentalmente las vinculadas a la Industria, Construcción y Comercio. No hay incentivos orientados al crecimiento de la matriz productiva, que permitan alcanzar la trilogía virtuosa de desarrollo, producción y trabajo.

Solo se privilegian los beneficios de un selecto grupo de actores vinculados a la actividad financiera y especulativa.

Un modelo de desarrollo requiere necesariamente de la inclusión y de la inversión pública como pilar de una estrategia para alcanzarlo. La efectiva desaparición de la obra pública, motor de la infraestructura que nuestro país necesita y dinamizadora de la actividad económica; condiciona las oportunidades productivas y limita la integración regional.

Un gobierno nacional encerrado en sus teorías, que continúa comprometiendo a las generaciones futuras con políticas de ajuste indiscriminadas condena a la sociedad argentina a un presente de vulnerabilidad económica, laboral y social sin precedentes.

Se silencia del debate público los compromisos tomados con el FMI mientras contrae una deuda con diversos organismos y acreedores internacionales que representa, para la administración nacional, un perfil de vencimientos de capital e intereses que el Estado argentino no está en condiciones de pagar.

A pesar del discurso oficial, la inflación sigue impactando en el poder adquisitivo de los salarios, agravado por los topes a las paritarias, que impactan en el poder adquisitivo de los salarios.

La realidad indica que hoy hay cierre masivo de empresas (de dic. 2023 a marzo 2026 cerraron 24.180 establecimientos, según datos de la Secretaría de Trabajo), con una escalada creciente del flagelo de la desocupación y de la informalidad laboral.

Se privilegia el desarrollo de sectores primarios de la economía que, si bien son importantes para la generación de divisas, no compensan el deterioro del empleo y del trabajo de calidad, lo que se refleja en la fuerte caída de la actividad industrial y del comercio.

Otra de las consecuencias lamentables son el alto endeudamiento masivo de las personas, de las familias y de las empresas. 6 de cada 10 hogares tienen deudas, bancarias o informales, que muestran una morosidad creciente y apremiante.

El sistema de salud está en emergencia nacional, con desfinanciamiento de las Obras Sociales sindicales, recorte sobre la obra social PAMI de jubilados y pensionados que, además de percibir montos de haberes paupérrimos, les agrava las condiciones de atención, con falta de médicos, demoras en turnos, problemas de cobertura en medicamentos y un funcionamiento crítico del sistema, saturando los hospitales públicos.

Además, se destruyen las prestaciones para las personas con Discapacidad, dejando sin acceso a las condiciones básicas en la asistencia y negando la aplicación de la Ley de Emergencia en Discapacidad.

Un Estado desertor en materia de salud pública facilita el aumento de las adicciones y la crisis de la salud mental, reflejada en el aumento de las enfermedades psicosociales y de los consumos problemáticos.

Un gobierno que, en lugar de tender puentes de unión y reconocimiento, divide al pueblo, promueve el enfrentamiento, la descalificación, el odio y el resentimiento, pone en riesgo la paz social.

Debemos recuperar una cultura del encuentro y del trabajo, como enseñaba Francisco: “Abrirse a soñar cosas grandes, aunque parezcan imposibles. A que el mundo con vos puede ser distinto…”. Crear, construir, caminos y herramientas que nos permitan superar todas estas heridas. Nuestro horizonte es transitar hacia un país, socialmente justo, económicamente libre y políticamente soberano.

Con información de NA