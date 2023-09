Nueva denuncia contra un gremio de Cipolletti: «Es una protesta ilegal», dijo el municipio

El conflicto gremial en Cipolletti se torna cada día más complejo, ayer el municipio realizó una nueva denuncia contra el gremio de trabajadores Sitramuci. Esto ocurrió luego de que los afiliados al sindicato ingresaran al edificio municipal de manera abrupta para manifestar su reclamo. Además, aseguran que el municipio no está obligado a pagar el bono de $60.000.

Continúa el conflicto gremial en Cipolletti, Sitramuci mantiene firme su reclamo por el pago de la suma fija anunciada por el Ministerio de Economía de Nación. Lo que comenzó como una retención de tareas durante media jornada se ha transformado rápidamente en un paro que dejó sin recolección de residuos a la ciudad por cuatro días. Ayer los trabajadores se manifestaron en el interior del edificio municipal, lo que generó grandes disturbios.

«Tuvimos asesoramiento legal e hicimos una nueva denuncia, es la tercera, por la ilegalidad de la protesta ya que está fuera del marco de los reclamos salariales o de paritarias. El bono no contempla la obligatoriedad del pago por parte de municipios y provincias» explicaron fuentes municipales.

Además desde el gobierno municipal aseguraron que el gremio Sitramuci, al quedarse sin alternativas para llevar adelante el reclamo, comenzó a desviar el conflicto con acusaciones falsas como el estado de los camiones y el pago de refrigerio. «Difundieron fotografías falsas de las cubiertas de camiones que no pertenecen al municipio. Los vehículos utilizados tienen la VTV y son revisados cada cierta cantidad de kilómetros por la empresa fabricante, eso es automático. Si no tuvieran frenos o las gomas estuvieran lisas no pasarían los controles» explicaron desde el municipio.

Sobre la denuncia aclararon que fue realizada por el ingreso forzoso al edificio municipal agrediendo empleados y vecinos que estaban en el lugar. El intendente de la ciudad, Claudio Di Tella, decidió en ese momento, desalojar el edificio para evitar que el conflicto escalara a mayores.

También explicaron que se están recolectando los desechos de los vecinos, pero como fueron varios días sin este servicio la acumulación continua.

Conflicto gremial en Cipolletti, una nueva denuncia ¿Qué dijo Sitramuci?

Sitramuci se mantiene firme con su reclamo por el pago de la suma fija, el refrigerio y las mejoras en las condiciones laborales. Es el único gremio que continúa manifestándose, UPCN y Soyem «tomaron una posición pasiva» dijo Omar Meza, secretario gremial de Sitramuci, en diálogo con RÍO NEGRO RADIO.

«Es una gran mentira, hace siete años no se hace mantenimiento a los camiones. Y el refrigerio saben que lo liquidaron mal. Es lamentable, hay un sólo responsable y es el intendente. Está a poco de irse y no estuvo a la altura de la situación, ponía como excusa a la provincia, pero la gobernadora pago el bono» manifestó Omar Meza.

Ahora el gremio se encuentra en las afueras del edificio municipal manifestando su reclamo. En algunos sectores de la ciudad los desechos están siendo recolectados.

Escuchá al secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales de Cipolletti, Omar Meza, en RÍO NEGRO RADIO:

