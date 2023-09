Di Tella le respondió a los gremios: los trabajadores municipales de Cipolletti no recibirán la suma fija

Di Tella confirmó su decisión de no abonar la suma fija a los trabajadores municipales. Foto archivo.

El intendente de Cipolletti, Claudio Di Tella comunicó que el municipio no tiene los recursos para cubrir el costo asociado al pago de la suma fija a los empleados municipales. En una nota dirigida a los gremios reiteró que tanto la provincia como los municipios no tienen la obligación de efectuar dicho pago y, en consecuencia, no lo realizarán.

El comunicado tuvo como objetivo contestar las notas que enviaron los cuatro gremios de Cipolletti: ATE, Sitramuci, Upcn y Soyem, quienes solicitaron el pago de la suma fija de 60 mil pesos para los trabajadores municipales.

El intendente, Claudio Di Tella explicó que” no se podrá hacer frente a la solicitud porque el municipio está imposibilitado financieramente para afrontar dicha erogación, la cual tampoco está contemplada en el presupuesto del presente ejercicio”, manifestó. El pago de la suma fija le implicaría un gasto de mas de 120 millones de pesos, comunicaron.

Indicó que “continuarán cumpliendo con el acuerdo paritario pautado en julio por las partes hasta finalizar el año, pero no se pagará la suma fija”.

En el comunicado, el gobierno municipal destacó que la gestión actual ha tomado en agenda permanente la situación salarial y la mejora de las condiciones laborales dentro de los alcances posibles.

Para ello enumeró una serie de acciones que se implementaron en consenso con los representantes gremiales. En ellas, el inicio del convenio colectivo de trabajo, la celebración de la pauta salarial de marzo prevista para todo el año en curso con las actualizaciones correspondientes en función de los porcentajes inflacionarios y que otorgó incrementos al salario básico mes a mes, sumas al básico que fueron solicitadas por los gremios y no bonos o sumas fijas no remunerativas porque no impactaba en los aportes jubilatorios. Explicó que ese acuerdo se viene cancelando según lo acordado.

Otro de los puntos que resaltó el Ejecutivo de Cipolletti es la recategorización de 406 empleados municipales y el pase a contrato de más de 100 agentes eventuales.

Frente a este panorama, el intendente se encuentra a las puertas de un nuevo conflicto sindical, ya que algunos gremios están organizando medidas para este miércoles con el objetivo de exigir el cumplimiento del pago de la suma fija.