Paritaria docente en Río Negro: con los primeros rechazos, Unter se encamina a su Congreso este jueves

Esta semana los gremios estatales definen si aceptan o no la propuesta salarial presentada por el Gobierno de Río Negro. Este jueves, Unter convocó a un nuevo Congreso, y desde el lunes las diferentes seccionales se encuentran realizando asambleas para llegar a un acuerdo en común. Por el momento, el rechazo se perfila como la postura mayoritaria.

La propuesta salarial fue de 100.000 a los 140.000 pesos, dependiendo categoría, el pase de 20.000 pesos a remunerativos, que corresponde al acuerdo de 2023, incremento en asignaciones familiares, las guardias para hospitalarios y trabajadores de Desarrollo y Senaf, y aumento en el punto policial, para los uniformados de la Policía de Río Negro.

Pero desde Unter no están de acuerdo con la propuesta y convocaron a un Congreso que se realizará este jueves. Hasta ese día, los trabajadores realizarán asambleas en distintos puntos de la provincia.

Rechazo a la propuesta salarial en Bariloche y Cipolletti, en la previa del Congreso

Este martes 19, las seccionales de Bariloche y Cipolletti resolvieron en Asamblea qué decisión tomarían respecto a la propuesta salarial del gobierno. Las reuniones comenzaron pasadas las 18.30 y se mantuvieron hasta las 22.

En el caso de Cipolletti, se comunicó que se resolvió «por unanimidad», el rechazo a la propuesta salarial. Explicaron que se concluyó que no cumple «con ningún punto del pliego, por dejar a la mayoría de los/as docentes por debajo de la línea de pobreza e igualando la línea de indigencia».

También fundamentaron: «Esta propuesta no respeta el marco normativo docente, aumentan las sumas «en negro» y achatan aún más el escalafón docente». Además informaron que le darán continuidad al paro de 48 horas votado en el Congreso y se buscará profundizar el plan de lucha con dos semanas más de paro 72 con congreso evaluativo inmediato el último día de la medida.

En Bariloche, por su parte, desde la seccional local indicaron a Diario RÍO NEGRO que la negativa a la oferta oficial también se impuso de forma unánime.

Todavía restaban definiciones este martes por la noche de la seccional de Villa Regina, aunque se aguardaba la imposición del rechazo, misma postura que ya tomaron el lunes las conducciones de Allen y Valle Medio.

Por otro lado desde la seccional de Unter en Roca se informó que la asamblea resolutiva se realizará este miércoles 20 de marzo a las 18.15.

«Les jugó en contra»: la postura de Unter antes del Congreso

La referente del sindicato, Silvina Inostroza, señaló que «les jugó en contra» la poca difusión que tuvo la grilla salarial de los docentes, que llegó en horario laboral, para que todos puedan conocerla y realizar un análisis minucioso.

Desde Unter, plantean el aumento del 80%, tomando de base el cargo de maestra de grado (el cual quedó congelado desde el año pasado) y resaltan que deben haber incrementos remunerativos.

Por su parte, al conocer los detalles de la nueva grilla salarial, desde el gremio señalaron que «implica, aunque no lo diga, que realmente no le interesa la situación acuciante de la familia docente ni las consecuencias de su indiferencia. No teme en absoluto la reacción de este sindicato, sea ésta la que sea. No le importa porque no le teme«.

«No tenemos muchas más opciones después de esto. En el peor contexto inflacionario, con un salario congelado desde noviembre y un 72% acumulado de inflación sólo en 2024 el gobierno se atreve a ofrecer la peor propuesta salarial, con solo un 30% en blanco de todo el salario, sin respetar los puntos del nomenclador, al que achata, achatando el escalafón docente y dejando a miles de docentes en la indigencia«, resaltaron.

ATE aceptó la oferta del Gobierno y UPCN solicitó «dinero extra»

A diferencia de los docentes, ATE ya aceptó por mayoría la propuesta salarial del gobierno, y estableció como condiciones el pago de una compensación para lo que queda de marzo; además de la la convocatoria para la conformación de una mesa de trabajo en el Ministerio de Salud para abordar demandas específicas del sector, y una fecha para negociar un nuevo aumento en abril.

Mientras tanto, este lunes, UCPN informó de una nota entregada al gobernador Alberto Weretilneck donde solicita una «dinero extra» al ofrecimiento del viernes.

En un diálogo radial, el secretario general de ATE, Rodrigo Vicente adelantó que, aún la evaluación positiva del misma, la organización tenía otros puntos en la evaluación para peticionar, entre ellos, una suma de compensación para marzo y, además, la fijación de la próxima paritaria salarial.

Previamente, Vicente destacó que el gobierno «ha escuchado algunos de nuestros reclamos, tanto salariales como la permanencia de la suma fija en el salario y también reclamos sectoriales como el 100 por ciento del valor del punto de guardia» para Salud, Desarrollo Humano y Senaf. Pero, luego, el dirigente aludiría a cuestiones adicionales.

Tras el Plenario, Vicente sostuvo que «si el gobierno garantiza un pago adicional y extraordinario en marzo, abre un ámbito en el ministerio de Salud que permita tratar demandas específicas y fija la fecha para iniciar las negociaciones salariales, estamos en condiciones de aceptar, porque se trata de una propuesta que establece un piso mínimo de dignidad».