Paritarias en Río Negro: el gobierno suma las dos propuestas anteriores solo para junio

El gobierno provincial realizó una oferta de aumento salarial solo para junio, en la que reúne las dos propuestas anteriores con el pago de una suma «no remunerativa y no bonificable» y la incorporación de 15.000 pesos «a la asignación básica bruta» que corresponden al monto otorgado en octubre del año pasado.

De acuerdo al acta de la reunión realizada este jueves en la Secretaría de la Función Pública «para el mes de junio se realiza la siguiente propuesta: la incorporación de la suma de $15.000 a la asignación básica bruta» y otorgar una suma de carácter no remunerativo y no bonificable por agente de acuerdo a la categoría y agrupamiento de revista».

Para los agentes no profesionales de la Ley 1844 (escalafón general) sería de 50.000 pesos para las categorías 1 a 11, de 60.000 para 12 a 14 y de 70.000 pesos para aquellos trabajadores incluidos entre la 15 y la 20.

Para los agrupamientos profesionales de la Ley 1844 de 50.000 pesos para las categorías 8 a 11, de 60.000 para 12 a 14 y de 70.000 pesos para los de 15 a 21. Para los profesionales de grado de 60.000 para los incluidos entre la 12 y la 14. Para los de posgrado de 70.000 pesos para las categorías 16 a 25.

Para los trabajadores incluidos en la Ley 1904, profesionales médicos con 44 horas laborales del agrupamiento primero de 70.000, del agrupamiento segundo 60.000 pesos y «el resto proporcional al régimen horario».

Para los profesionales no médicos con 44 horas laborables del agrupamiento primero 70.000 pesos, del segundo de 60.000 y del tercero 50.000 pesos y «el resto proporcional al régimen horario».

Quedó establecido que «en caso que la propuesta sea aceptada se liquidará por planilla complementaria en el mes de julio contemplando asimismo la diferencia que surge del sueldo anual complementario».

Participaron en el encuentro la secretaria de la Función Púbica; Tania Lastra; la secretaria de Hacienda, Natalia Crociati; el secretario de Gobierno, Agustín Ríos; el titular de ATE, Rodrigo Vicente; y el dirigente de UPCN, Marcelo Vidal.

Paritarias en Río Negro: otros reclamos gremiales

En el marco de la reunión el paritario de ATE insistió con el blanqueo de las sumas no remunerativas y no bonificables, el aumento de todos los adicionales y hora suplementaria para porteras y porteros, el pase a contrato de trabajadores que cobran a través de horas cátedra, aumento en el pago de guardias, el plus para operadores de la Senaf y Desarrollo Social, y «la regularización y pago de las recategorizaciones adeudadas en todos los sectores de la administración pública».

También se solidarizó con el sindicato Unter «ante la no convocatoria a paritaria» porque «la negociación democratiza el poder y el diálogo construye paz social», al tiempo que «exhorta al Poder Ejecutivo de Río Negro a realizar esfuerzos y generar los espacios necesarios para el diálogo».

La propuesta recibida dijo Vicente será «analizada en las instancias orgánicas del sindicato».

Por su parte, el representante de UPCN insistió con el pedido para que «los ofrecimientos sean por porcentajes remunerativos y no sumas fijas» y remarcó que del «análisis de la composición de los salarios» surge que «el 85% en promedio» están compuestos por «sumas no remunerativas».

Pidió también el incremento de la extensión para el personal de salud «en un 100%», que «en el caso de las guardias médicas» el incremento sea de acuerdo con la pauta salarial y «el aumento para el personal full time».

Otros reclamos fueron: incrementos en los adicionales de delegado, subdelegado y firma autorizada en el registro Civil, «en un 65% de la categoría 8»; del 150% de los adicionales del Manual de Misiones y Funciones del Personal de Servicio de Apoyo (porteros), «el pase a contrato de los PSA», el incremento de las guardias para el personal de la Senaf; del adicional por título para los profesionales de la Ley 1844 y «que las reuniones de la mesa de la Función Pública sean mensuales».

Paritarias en Río Negro: primera reacción de Asspur

El gremio que nuclea a los trabajadores de la salud se pronunció contra la nueva propuesta del Ejecutivo y reclamó «aumento salarial porcentual y al básico».