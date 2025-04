Nicole Neumann le brinda apoyo a Lizy Tagliani en medio de las graves denuncias de Viviana Canosa

Nicole Neumann rompió el silencio sobre la grave denuncia que enfrenta Lizy Tagliani, impulsada por Viviana Canosa. La modelo fue abordada por LAM y opinó acerca de las delicadas acusaciones judiciales que pesan sobre la conductora, incluyendo presuntos delitos como abuso de menores y robo.

La palabra de Nicole Neumann sobre las acusaciones a Lizy Tagliani

Según lo publicado por Ciudad así se desarrolló el diálogo entre el Notero y Nicole donde la modelo se refirió a su amiga Lizy Tagliani:

Notero: -¿Qué te parece lo que está atravesando en este momento tu amiga Lizy?

Nicole: -Yo, acompañándola, desde nuestra amistad de 16 años. Solo tengo cosas lindas para decir de ella, siempre.

Notero: -¿Estuviste hablando con ella? ¿Le mandaste un mensajito por todo lo que trascendió de las palabras que dijo Viviana Canosa?

Nicole: -Sí, le mandé mensajito. Está triste, como se la vio. Son momentos.

Notero: -Cuando escuchás todas estas acusaciones, pensás “¿mirá si pasó tal cosa?”. ¿O sos de las personas que ponen las manos en el fuego por sus amigas?

Nicole: -Yo no escuché todo. Pero le pregunté qué pasó. No me interesa entrar en ninguna guerra que no es mía, pero si me preguntás por Lizy, la conozco hace 16 años, desde que nació Indi. Hemos trabajado juntas un montón de veces en mi casa, con amigas, siempre es súper generosa, buena, compañera. Tengo todas cosas lindas para decir de ella. Es súper laburadora. Tuvo una vida dificilísima y se laburó todo. Me encanta ver el presente exitoso que tiene hoy. Se merece todo.

Notero: -¿Uno como amigo se puede dar el permiso de preguntar ciertas cosas cuando se hacen acusaciones como hablar de menores o acusaciones que son bastante graves? ¿Uno se lo pregunta o apoya?

Nicole: -Yo no escuché nada sobre eso, ni leí nada que tenga que ver con eso.

Con información de Ciudad