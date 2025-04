Diego Leuco habló sobre la denuncia de Viviana Canosa a Lizy Tagliani: “Sería temerario emitir una opinión”

En medio del escándalo que rodea a Lizy Tagliani, su compañera de La Peña de Morfi, Diego Leuco habló en una entrevista con LAM (América TV). Con cautela, el conductor se refirió a las acusaciones que involucran a Lizy, las cuales pasaron de un supuesto robo a un plano judicial más serio.

Qué dijo Diego Leuco sobre la denuncia de Viviana Canosa a Lizy Tagliani

“Estoy muy tranquilo, esperando que se resuelva todo de la mejor manera”, afirmó Leuco, quien aseguró que el domingo, “Lizy tenía ganas de decir unas palabras, lo hizo y yo no tengo mucho para aportar. Hago mi laburo y estoy atento, pero entiendo que se resolverá”, señaló.

Consultado sobre los rumores de un posible retiro voluntario de Tagliani tras el fin de semana, Leuco se mostró desinformado: “No, no, para nada. Me imagino que la producción, Lizy y el canal estarán hablando”. El periodista subrayó su postura prudente: “Sería temerario y muy irresponsable emitir una opinión. Una persona dice una cosa, otra dice otra. No tengo ningún elemento para opinar”.

Leuco también aclaró que no consideró alejarse del programa ni hablar con la producción al respecto, ya que su prioridad es un viaje personal importante relacionado con su familia. “No me compete tomar decisiones ni opinar del tema. Con profesionalismo y prudencia, voy a esperar a ver cómo se resuelve”, insistió.

Sobre si esta situación opaca el espíritu familiar de La Peña de Morfi, Leuco fue tajante: “No, para mí no. Es muy irresponsable emitir opiniones cuando hay dos personas discutiendo en ese tono. No es mi tema, no quiero ser parte de la discusión”. En este sentido, destacó su compromiso con el programa: “Conduzco un programa muy lindo, familiar, donde ocurren cosas hermosas, y trataré de cuidar ese espacio”.

Finalmente, Leuco defendió su posición: “No se trata de creer o no porque me cae bien. Escuchas a uno, escuchas al otro, y mi compañera hará lo que pueda al respecto. Conocer a alguien en el trabajo no significa que puedas poner las manos en el fuego”.