En medio del escándalo con Lizy Tagliani, por qué Viviana Canosa fue denunciada por tráfico de influencias

La conductora Viviana Canosa fue denunciada penalmente por tráfico de influencias, luego de reconocer al aire que intervino en un trámite funerario de Lizy Tagliani tras la muerte de su madre, gestionando —según su propio relato— certificados médicos a través de contactos con funcionarios nacionales.

La denuncia fue presentada por el abogado Santiago Dupuy de Lome y quedó registrada bajo el expediente CFP 1560/2025. Según Noticias Argentinas, el caso recayó por sorteo en el Juzgado Criminal y Correccional Federal N°12, a cargo del juez Ariel Lijo, con intervención del fiscal Carlos Stornelli.

Viviana Canosa, denunciada por tráfico de influencias: la confesión

En su programa “Viviana en Vivo” por El Trece, Viviana Canosa relató detalles del hecho ocurrido en diciembre de 2011, cuando falleció Rosa Gallardo, madre de Lizy Tagliani. Contó que recibió una llamada desesperada de su amiga en pleno almuerzo.

“Lizy me llama llorando y me dice: ‘se murió mi mamá y no tengo el acta de defunción, puedo ir presa’«, señaló. La conductora explicó que, ante la urgencia, llamó a “una persona de mucha confianza” que sería, según trascendió, el entonces Ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, quien también fue denunciado.

“Agarré el teléfono, miré mi agenda y llamé a ministros, diputados, senadores… resolvimos todo. Llevaron a la señora a la casa, firmaron los papeles y la devolvieron a la sala velatoria”, aseguró Canosa en vivo.

Por qué se investiga a Viviana Canosa

La denuncia apunta a determinar si Viviana Canosa utilizó indebidamente contactos políticos para sortear trámites legales, lo que podría configurar tráfico de influencias y violación al principio de igualdad ante la ley.

Según se desprende del escrito judicial, el rol del entonces Ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, será central en la investigación. La figura penal de “averiguación de delito” permite al fiscal iniciar una pesquisa preliminar para establecer si hubo delito. Según NA, la asignación del expediente quedó a cargo del Juzgado Federal N.º 12.