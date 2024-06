Paritarias en Río Negro: no hubo avances y volverán a reunirse el miércoles

Los gremios estatales se retiraron con las manos vacías en el reinicio de las paritarias en Río Negro. Los representantes de ATE y UPCN no recibieron ninguna oferta salarial y se pasó a un cuarto intermedio hasta el próximo miércoles para continuar con la negociación.

Según pudo establecer Diario Río Negro durante el encuentro los representantes del gobierno indicaron que la prioridad oficial es garantizar los salarios del presente mes y el pago del medio aguinaldo.

El último acuerdo fue a mediados de abril cuando se sellaron los aumentos con sumas fijas para ese mes y mayo, este último se vio reflejado en los salarios que los estatales cobraron la pasada semana.

Además, se indicó que durante la tarde de este lunes habrá un nuevo encuentro de la Mesa de Salud que, además de ATE y UPCN, integra Asspur y donde se analizarán temas puntuales del sector.

Por su parte, en la Secretaría de Trabajo continúa la negociación entre las autoridades del Ministerio de Educación y los representantes de la Unter.

Paritarias sin avances: qué dijo UPCN

Luego de la frustrada reunión desde UPCN indicaron que «rechazamos la falta de propuesta salarial de la reunión de la función pública» y también «la insistente convocatoria a una mesa paritaria de Salud Publica, los salarios ya tienen un espacio de debate».

El gremio fue contundente: «Estamos hartos de las mentiras y engaños del gobierno».

Adelantaron, además que, «si no cumplen con el traspaso de las sumas no remunerativas, vamos a ir a la justicia, considerando que ya existe el antecedente de la corte suprema con un fallo contra el pago de sumas no remunerativas por parte de los empleadores y que fuera ampliado determinando la condición de inconstitucional para ese instrumento».

«Durante demasiado tiempo, hemos sido víctimas de promesas vacías, ahora y como siempre lo hemos hecho, exigimos aumentos en porcentaje» sostuvieron desde el gremio.