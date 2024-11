Paro de estatales en diciembre: ATE lo confirmó y sumaría manifestaciones los días previos

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) definió este martes un nuevo paro contra el gobierno de Javier Milei. La medida de fuerza fue definida de forma unánime en un plenario y desde el sindicato no descartaron sumar manifestaciones y más horas de huelga los días previos.

“Si los estatales no vamos a la huelga, estos tipos nos llevan puestos«, declaró el rionegrino Rodolfo Aguiar en el Plenario Federal de Delegados realizado en el anfiteatro Eva Perón.

Desde el sindicato confirmaron el paro en rechazo «al recorte salarial en las paritarias, la escalada de violencia y amenazas del Gobierno en las últimas horas, como sucedió -por ejemplo- en el Ministerio de Justicia, entre otras carteras».

De esta manera, el paro de estatales será el siguiente jueves 5 de diciembre por 24 horas. Asimismo, en el plenario también resolvieron realizar «protestas en todas las provincias con movilizaciones sobre las rutas, asambleas y radios abiertas».

En este sentido, en caso de que no avance la iniciativa de sumar otras medidas los días previos al paro, desde el gremio no descartaron sumar «media jornada a la huelga del 5».

Paro de ATE: Aguiar apuntó contra los exámenes de idoneidad

El secretario general de ATE Nacional expresó su rechazo al Sistema de Evaluación Pública mediante el cual el Gobierno pretende evaluar a trabajadores con 10, 15 y hasta 20 años de trayectoria en el Estado. Desde el gremio informaron que hay cerca de 40 mil contratados evaluados, entre los que se excluye a quienes estén amparados en el cupo por discapacidad y cupo trans.

«¿Qué examen nos va a tomar esta gente sobre nuestro trabajo si no lo conocen? No tienen ni idea. Estos funcionarios no tienen autoridad moral para evaluarnos”, sentenció Aguiar.

Además, sostuvo que «la persecución y el matrato son sistemáticos» en todas las áreas del Estado y que a la vez «crecen los niveles de autoritarismo y violencia».

Por otro lado, en referencia a las «recientes amenazas desde el Poder Ejecutivo» con despedir a los trabajadores que adhieran al paro, Aguiar declaró que “como Bullrich es una burra» y «su protocolo ya no surte efecto», ahora el ministro de Justicia pretende «pisotear la Constitución».

En esta línea, sostuvo que «debería evaluarse un juicio político a Cúneo Libarona».

Paro de estatales: los reclamos de ATE

Entre los reclamos del sindicato, principalmente está el punto de la recomposición salarial. Desde el gremio contextualizaron que, en la última paritaria, el Gobierno otorgó un 2% para noviembre y 1% en diciembre.

«La pérdida del poder adquisitivo de los estatales ya supera el 39% en lo que va del año», destacaron.

Por otra parte, exigen el «cese de los despidos en el sector público», la reincorporación de todos los «ilegítimamente cesanteados», el freno al «vaciamiento de los organismos públicos y de los intentos de privatizaciones» de las empresas estatales mediante «quiebras fraudulentas».