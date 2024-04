Paro de UTA: se acordó una tregua con las empresas y habrá colectivos en Neuquén y Río Negro

La posibilidad de un paro de colectivos durante este inicio de semana generó incertidumbre entre los usuarios del transporte público interurbano. La Unión Tranviarios Automotor (UTA) había advertido sobre esta medida «en caso de que no se cumpliera un acuerdo salarial firmado en febrero con las empresas de transporte». Sin embargo en horas de la tarde se confirmó que hubo tregua y se descartó por completo la medida en el AMBA, Neuquén y Río Negro.

Según lo expresado por el gremio a través de su cuenta de X, la medida iba a afectar al Área Metropolitana de Buenos Aires. Pero, en un principio se adelantó que la situación podía replicarse en el servicio interurbano de la región.

La UTA ha mantenido el «estado de alerta por incumplimiento del acuerdo salarial» y advirtió sobre la posibilidad de un paro en caso de no alcanzar una solución satisfactoria.

El conflicto gira en torno a la deuda de compensaciones (subsidios) impagas a las empresas de transporte, que asciende a 50.278 millones de pesos. Según la Asociación Argentina de Empresas de Transporte (AAETA), el reclamo se basa en diferencias en los montos de subsidios fijados por la Secretaría de Transporte y en errores de cálculos que afectan la cobertura de costos.

Desde la Secretaría de Transporte, sin embargo, aseguraron estar al día con los pagos de subsidios y enfatizan que «es responsabilidad de las empresas cumplir con el pago salarial a sus empleados».

Pero en horas de la tarde de este lunes 8, desde el gremio UTA comunicaron que acordaron con las empresas un cuarto intermedio para volver a reunirse el miércoles para destrabar el conflicto salarial, por lo tanto quedó completamente desactivada la posibilidad de un paro de servicio en en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Paro de colectivos: qué pasará en Neuquén y Río Negro

Si bien el comunicado expresa que la situación conflictiva rige para el AMBA, el panorama tiene sus salvedades. En Río Negro, hay dos empresas que se encuentran bajo el convenio del Área Metropolitana y se temía que esta situación pueda recalar en los servicios interurbanos de la región.

En particular, la empresa Pehuenche -que presta servicios en Cipolletti y Neuquén- ya abonó los montos adeudados y se descartaron potenciales medidas de fuerza por parte del gremio.

«Desde UTA seguimos firmes en la idea de que ‘el que no paga, no sale a trabajar'», anticipó Ángel Rubio, titular del gremio en Río Negro. Sin embargo, aseguró que «el compromiso de pago está». También confirmó: «Pehuenche ya pagó el viernes, así que no habrá ninguna medida de protesta«.

Por su parte, Koko saldó este lunes por la tarde lo adeudado. De esta manera se descartó la posibilidad de una medida de fuerza para este martes y el servicio operará con normalidad.

Rubio resaltó que la empresa tenía plazo de pago hasta el lunes 8 de abril. «Si Koko paga, se trabaja normal el día martes», había anticipado Rubio.