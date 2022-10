Por sueldos «dignos» y «malos tratos», policías vuelven a marchar por las calles de Roca

Luego de los acampes y las movilizaciones ocurridas a mediados de año, integrantes del Consejo de Bienestar Policial y Penintenciario de Río Negro volverán a copar las calles de Roca. Esta vez al reclamo por mejoras salariales y el reconocimiento de la zona austral, se le suman las denuncias por «malos tratos» dentro de la fuerza.

La concentración comenzará este jueves a las 10 en Avenida Roca y Tucumán, y se espera que un gran número de personas acompañe la marcha. Se harán paradas en la sede de Anses (La Pampa 1241) , el Ministerio de Comunidad y Gobierno (9 de Julio 933) y la Unidad Regional Segunda (Córdoba y Tucumán), donde los manifestantes entregarán petitorios firmados.

«Los sueldos ya no alcanzan y nuevamente el personal empezó a trabajar mal. Pero no se debe a una responsabilidad del policía, sino del abandono del gobierno. Creo que no se quieren dar cuenta de que algo esta mál, y eso también se debe a los malos tratos«, comentó José Luis Patiño, referente del Centro de Retirados y del Consejo de Bienestar Policial de Río Negro.

Principalmente el sector expresó su crítica hacia la falta de personal surgidas a raíz de situaciones de «abuso» sufridas desde los jefes a los subordinados, lo que hace que se presenten muchos certificados psicológicos. Según profundizó el vocero del consejo, los casos se replican principalmente hacia las mujeres y diversidades.

También mencionó la falta de recursos que sufren las dependencias por estos días. Incluso, sostuvieron que ya no hay tóner para las impresoras y que los empleados debieron comenzar a llevar sus viejas «máquinas de escribir».

«Creo que si la seguridad hoy funciona en la provincia es por puro amor al uniforme del empleado«, aseveró Patiño.

Por último, el hombre se refirió a las sospechas que existen en torno a cómo se manejan los fondos de reequipamiento policial, presupuesto que se compone por un porcentaje retenido de las horas adicionales de los uniformados. «Nadie sabe qué se hace con eso. Hace pocos días se compraron cascos y escudos para el COER, pero este momento en que no tenemos móviles, creemos que hay desaciertos en cuanto a la inversión de dinero«, finalizó.