Protestas en Neuquén: ATE pide que echen a un referente del Ruprovi por «no cumplir funciones»

Neuquén capital amaneció con una manifestación este lunes por la mañana. Trabajadores nucleados en ATE Neuquén se apostaron frente al edificio del Instituto Provincial de Vivienda y Urbanismo para visibilizar una serie de reclamos, entre ellos: abuso de autoridad, falta de planificación y exigir la desvinculación de un referente de Ruprovi.

El delegado de ATE Neuquén, Matías Levy, explicó a Diario RÍO NEGRO que la protesta comenzó esta mañana en el edificio ubicado sobre la calle Antártida Argentina, en el oeste de la ciudad. El propósito es darle continuidad a una serie de reclamos que surgieron y se agravaron la semana pasada.

En este sentido Levy detalló que la primera de sus preocupaciones es el «hostigamiento» que sufren los trabajadores por parte de quién está a cargo de la dirección del organismo, Anabel Casamayor. El delegado de ATE explicó: «La persona a cargo no viene a trabajar, se trata de Jorge Salas y como no viene a su oficina tomó las riendas la señora Anabel Casamayor que tiene varias denuncias por hostigamiento«.

Levy aseguró que la funcionaria acumuló varias denuncias que fueron presentadas tanto en la comisaría como en la Secretaría de Trabajo, pero aún así no fueron escuchados. Por este motivo exigen una recambio en la dirección para que aparten de su puesto a Salas y Casamayor.

Protestas en Neuquén: falta de funciones y malas condiciones laborales

Entre los otros motivos del reclamo, Levy detalló que también se sumó la necesidad de que haya mejores condiciones laborales y una planificación que asegure función en todos los trabajadores. «Hay aproximadamente 20 personas que está sin funciones, es un 50% del personal sin trabajo por la falta de planificación», criticó.

También informó que el edificio en el que trabajan no está en condiciones óptimas para desempeñarse como edificio público: «Hay olor a cloacas dentro del edificio, hay un foco de incendio en la escalera, no hay salida de emergencia. El edificio no está en condiciones».

«Estamos solicitando cese de hostigamiento por parte de directivos, solicitamos la reapertura de la mesa técnica. Estamos denunciando falta de condición de Hábitat y Urbanismo, falta de planificación de trabajo», destacó.

Respecto a la protesta informó que continuarán en las afueras del edificio hasta que el Ejecutivo brinde respuestas y «se tomen cartas en el asunto».