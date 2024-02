Reclamos por igual para Milei y Weretilneck en el acto por el paro en Roca: “Es falsa la disputa”

El presidente Javier Milei y el gobernador, Alberto Weretilneck, se repartieron los reclamos en el acto realizado este mediodía en el centro de Roca, donde trabajadores estatales se unieron a organizaciones políticas y sociales para exigir mejores salarios.

“Les estamos diciendo a toda la casta, que no tenemos miedo. Son muchas más las marchas que vamos a organizar si no cambian”, gritó la secretaria general de Unter en la seccional Roca-Fiske, Patricia Ponce.

El gremio docente fue uno de los convocantes, en el marco del paro nacional de Ctera, y logró la movilización de afiliados desde todas las seccionales del Alto Valle, Valle Medio y Región Sur.

También dentro de su jornada de paro nacional, el titular de la seccional Alto Valle Este de ATE, Federico Gabarra, fue en línea con la dirigente docente y aseguró que “es falsa la disputa entre gobernadores y el presidente”.

Ante eso, enfatizó que la clave de este momento político “es la unidad de la clase trabajadora”, sin hacer foco en el origen de la convocatoria para movilizarse.

Unas 600 personas se concentraron sobre calle Tucumán. (Foto: Alejandro Carnevale)

El acto principal realizado en el Alto Valle en el marco de la jornada de paros y protestas tuvo su punto de concentración frente a las oficinas del Ministerio de Educación, en calle Tucumán casi Neuquén, de Roca.

El inicio de la marcha había sido casi 3 kilómetros al sur, en el acceso a la ciudad por calle San Juan, donde la Multisectorial reunió a representantes de diversos espacios políticos, sindicales y sociales para hacer visible el malestar con las medidas de los gobiernos nacional y provincial.

Con unas 600 personas, la columna avanzó por avenida Roca hacia el centro roquense y se apostó finalmente en la delegación educativa, donde se escucharon varios discursos.

Entre ellos, una de las referentes de Asspur en el hospital Francisco López Lima, Patricia Baeza, planteó que “hace tres años reclamamos por salarios dignos”.

“Rechazamos esas sumas fijas, en negro, que da el gobierno, porque nos empobrecen. Hemos perdido más del 60% de nuestro salario”, sostuvo la dirigente.

“Necesitamos que el gobernador nos escuche, que sepa cómo estamos trabajando, porque esta vez, además de los reclamos de los salarios, tenemos que venir a contar con tristeza que estamos atravesando la crisis sanitaria más dura de los últimos tiempos. Los hospitales están vacíos, no tenemos insumos, no tenemos medicación, no tenemos recursos ni equipos para resolver la demanda que llega a día a día”, agregó.

Baeza dijo que “convocamos a esta movilización para que toda la comunidad sepa que la salud está en riesgo de verdad y tenemos que defenderla entre todos. Porque si seguimos así, solo se van a salvar los que puedan pagar. Por eso los necesitamos a todos”.