Siprosapune cuestiona que «en la transición», ni el gobierno electo los atiende

El Sindicato de Profesionales de la Salud de Neuquén (SIPROSAPUNE) sostuvo que el gobierno electo ya no le atiende los teléfonos y desde la dirigencia se preguntaron si será una señal de la relación futura cuando asuman el gobierno provincial en diciembre. «Todavía no asumieron y ya están mostrando esta faceta, no atienden», criticó Juan Ferrari, secretario general del sindicato.

Los médicos agremiados exigen la carrera sanitaria y no lograron en todo el año que el proyecto desarchivado en diciembre de 2021, tuviera tratamiento den la Legislatura. En Zapala, donde hubo una reunión del secto con médicas y enfermeros, en la cabecera de zona, dieron un panorama de los emergentes en el área de Salud. «La atención que podemos dar no es la más adecuada, no hay atención en El Huecú y muchas veces no lo hay en El Cholar» dentro de los centros de la en la zona sanitaria 2, con faltante de medicamentos e insumos de laboratorio.

Agregó que en la cabecera de la zona faltan cubrir cargos, con sectores demandantes de trabajo en nutrición, psicología, en trabajo social, odontología, pediatría y clínica médica, con demoras en turnos de cirugía. «Las autoridades niegan esta situación» dijo el médico y sostuvo que se le atribuyen las faltantes y demanda de profesionales a «cuestiones macroeconómicas» en tanto deslindan «su propias responsabilidades» para culpar a los trabajadores de salud, aseguró.

En su opinión «hay una una nefasta política de Salud» y el sistema de contratación laboral «al que llaman convenio colectivo de trabajo» está derivando en la desarticulación del sector público en favor del crecimiento del área privada.

«Lamentablemente en esta transición política, las excusas de las autoridades en retirada son que no tienen capacidad de gestión porque se están yendo. No se sabe qué transición, porque no conocemos quiénes serán las próximas autoridades en salud, pero por lo que se ve, van en el mismo sentido», dijo el dirigente gremial.

Dijo que la cercanía hacia el sector que expresó tanto la vicegobenadora electa Gloria Ruiz, como la diputada electa Luciana Ortiz Luna, ahora no hablan con Siprosapune. Lo mismo ocurre, agregó, con el gobernador electo Rolando Figueroa y quien fue designado vocero de la transición o futuro coordinador de Gabinete, Juan Luis «Pepé» Ousset.

«Se ve que ahora no les suenan los teléfonos, en caso de la Ortiz Luna, que es una de las figuras principales de Neuquinizate de la Salud, no nos recibe como autoridades del sindicato en los mismos pasillos del hospital», describió.

Ferrari habló de «debacle» en sector público para favorecer a las empresas «amigas» del poder en el sector de clínicas privadas «que lucran con la salud de los neuquinos, cuando se erogan millones de pesos por mes y los dirigentes deberían administrar para garantizar la Salud«.

El 2 de noviembre los médicos prevén una nueva reunión por sector «exigiendo la carrera sanitaria, la dedicación exclusiva, la libre agremiación y volver al sistema de excelencia pública como pilar de la atención para no tener conflicto de intereses para y por la Salud Pública: que los centros de salud estén abiertos los días hábiles, no cerrados los consultorios, ya que a partir del mediodía apenas funcionan las guardias».

Ferrari se preguntó «dónde están los legisladores que hace poco tiempo tenían un diálogo abierto con nuestro sindicato, porque estaban de campaña y ahora parece que en la transición, Salud y Educación no son importantes, porque no se discute nada o dan pista de cómo se quiere funcionar» en el sistema público provincial.

Enumeró como uno de los ejemplos de «de falta de gestión», situaciones ocurridas en la semana como en el hospital de Plottier, donde un médico debió trasladar en su propio auto a un paciente con problemas cardíacos desde el centro de salud hasta el nosocomio porque no había ambulancia de urgencia. «Se logró luego de reclamos una ambulancia en préstamo que vino del hospital Heller, que en su primer traslado dejó de funcionar por una avería. En la provincia de Vaca Muerta, faltan insumos, fármacos, vehículos y un montón de hospitales sin equipo de Salud contratado por concurso y adecuadamente formado, con dedicación exclusiva», planteó.