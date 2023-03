Levantaron el corte en la Avenida en Neuquén, pero lo pueden retomar: qué pasó

Las organizaciones sociales llevaron a cabo una jornada de protesta en la ciudad de Neuquén en reclamo por los planes sociales. Esta mañana se apostaron a lo largo de la Avenida Argentina desde la ex-Ruta 22 (Avenida Mosconi) hasta el corredor Doctor Ramón/Leloir. Pasadas las 13 horas se levantó el corte, pero las agrupaciones se quedaron en las esquinas porque podría retomarse. Además, los profesionales agrupados en Siprosapune se plegaron a una jornada nacional de lucha por lo que no atenderán en los hospitales.

El referente del Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), Diego Mauro, informó que uno de los reclamos era una reunión con el ministro de Desarrollo Social, Germán Chapino. En este sentido, después de las 13 convocaron a un encuentro, por este motivo se levantó el corte.

Desde las organizaciones alertaron que los integrantes se quedaron en las esquinas de las calles esperando que resulta de la reunión, existiendo la posibilidad de que se retome la medida.

Mauro contó los motivos de la protesta y señaló que hasta ayer no les depositaron el pago a más de 440 integrantes de las agrupaciones, cuyo convenio finalizaba en marzo. Cuestionó que hace más de un mes y medio advirtieron esta situación y reclamaron su continuidad, además de mayores partidas de alimentos para los comedores, y continúan sin respuesta.

Mauro explicó, en AM cumbre, que mantienen reuniones con funcionarios y abogados que no tienen la potestad de tomar decisiones. Ejemplificó que el último encuentro, del lunes, pasó a un cuarto intermedio con la promesa de una mejora de la propuesta, pero, al día siguiente, los llamaron para decirles que esto no iba a ser posible.

El dirigente también afirmó que Chapino se había comprometido a participar en la reunión o acercarse a alguna de las protestas, pero no lo hizo. Por eso, le propuso tener un encuentro público, de ser necesario. También reclamó la intervención del gobernador Omar Gutiérrez.

Resaltó que se necesitan unos 170 mil pesos para no ser pobre en la provincia y que la inflación es de 14%, «una de las más altas «.

En estas manifestaciones suelen unirse el FOL, el Polo Obrero, la CTEP y el Frente Popular Darío Santillán.

Chapino reconoció que no se había reunido con las organizaciones, pero aseguró que ayer, a las 15, se tenían que reunir, pero las organizaciones no asistieron. Desde las agrupaciones lo negaron.

El funcionario aseguró en La Red que las «organizaciones son las extorsivas» y que el reclamo tiene un tinte político porque los integrantes de las agrupaciones son candidatos, que luego de las elecciones del 16 de abril se bajará el tono.

El ministro resaltó que Desarrollo Social da capacitaciones y no trabajo, por lo que a esa demanda no le pueden dar respuesta. Afirmó que las demandas alimentarias sí fueron cubiertas.

En un comunicado, desde el gobierno se ratificó el compromiso de mantener los canales de diálogo abiertos, garantizando el cumplimiento de lo ya acordado, en palabras de Chapino: “el gobierno está abierto al diálogo a la hora que ellos quieran”.

Denuncia penal por los cortes de las organizaciones sociales

La Municipalidad de Neuquén denunció a las organizaciones sociales «para garantizar la libre circulación de tránsito y el desenvolvimiento normal en la zona comercial».

Indicaron que la presentación apunta a evitar los cortes de calles «que afectan principalmente a transeúntes, vecinos, empleados públicos y comerciantes quienes desempeñan sus actividades laborales frente a un reclamo de índole nacional y provincial que incurre en el delito de evitar el libre tránsito de las personas».

Paro en los hospitales

Desde el Sindicato de Profesionales de la Salud Pública de Neuquén (Siprosapune) explicaron que se pliegan a una protesta nacional que exige una «paritaria nacional, libertad sindical, 82%movil, salarios dignos y desprecarización laboral».

En Neuquén se realizan asambleas por localidad, además del paro en los hospitales.

En el aspecto regional, los reclamos son: una mesa salarial de Salud, insumos y medicamentos, recategorizaciones, dedicación exclusiva discutida por profesionales, por un sistema de Salud Pública gratuita y de calidad, y ley de carrera profesional.