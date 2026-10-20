Subtes paralizados en CABA tras la detención de referentes de Metrodelegados
Tras la aprehensión policial de dirigentes de Metrodelegados en la Línea B, el gremio activó una huelga total en las seis líneas y el Premetro. Mientras el Gobierno de la Ciudad exige guardias mínimas del 50%, la Justicia investiga el bloqueo en el marco del servicio esencial decretado por Jorge Macri.
Una protesta gremial por tercerizaciones laborales en la estación Juan Manuel de Rosas, perteneciente a la Línea B, escaló de forma abrupta este martes, derivando en un choque directo entre el gremio y la administración porteña de Jorge Macri.
En medio de un operativo ordenado por la Fiscalía, la Policía detuvo a Claudio Dellecarbonara, Facundo Heredia y demoró a Néstor Segovia, lo que desató la paralización inmediata y total del transporte subterráneo en la Ciudad de Buenos Aires.
Recientemente, la Justicia había definido la liberación de los dos sindicalistas detenidos: «Vamos a decidir qué hacer, esto no puede seguir así«, adelantó Claudio Dellecarbonara, uno de los metrodelegados que fue demorado esta mañana. Se esperan novedades sobre la continuidad del servicio.
La intervención policial en la Línea B y las imputaciones a referentes de Metrodelegados
El conflicto, originado por denuncias sindicales sobre contrataciones externas en áreas de mantenimiento técnico de Emova, adoptó un giro judicial cuando los trabajadores habilitaron los molinetes para el paso libre de pasajeros.
Frente a esta maniobra, la Unidad Fiscal Norte, a cargo de Natalia Pla, libró actuaciones inmediatas:
- Marco regulatorio: el subterráneo fue catalogado como servicio esencial en junio, condición legal que restringe la alteración total del funcionamiento.
- Aprehensiones en andenes: al intervenir los agentes, se produjeron forcejeos que concluyeron con el arresto de Claudio Dellecarbonara y Facundo Heredia, ambos trasladados al Centro de Admisión y Derivación (CAD) Norte.
- Situación de otros dirigentes: Néstor Segovia recuperó la libertad minutos después de su arresto, mientras que el delegado Sebastián Carrizo permaneció dentro de dependencias operativas de la estación.
La respuesta de Jorge Macri, la intimación oficial y el reclamo de Metrodelegados
La confrontación adquirió rápidamente una dimensión política e institucional de alto impacto. Desde el Poder Ejecutivo de la Ciudad, el jefe de Gobierno, Jorge Macri, ratificó el rumbo de tolerancia cero ante bloqueos y respaldó la actuación policial y judicial.
En paralelo, el Ministerio de Trabajo porteño emitió una notificación formal:
- Exigencia de servicio mínimo: convocó a una audiencia urgente e intimó a sostener una cobertura operativa básica del 50%.
- Postura de los trabajadores: desde la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP), condicionaron el restablecimiento del servicio a la liberación total de los compañeros detenidos y denunciaron un intento de disciplinamiento.
- Solidaridad gremial: la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) citó a un plenario de urgencia en su sede central para evaluar medidas de alcance nacional.
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