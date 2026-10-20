Subtes paralizados en CABA tras la detención de referentes de Metrodelegados

Detuvieron a referentes de Metrodelegados y se paralizó por completo el servicio de subtes.-

Una protesta gremial por tercerizaciones laborales en la estación Juan Manuel de Rosas, perteneciente a la Línea B, escaló de forma abrupta este martes, derivando en un choque directo entre el gremio y la administración porteña de Jorge Macri.

En medio de un operativo ordenado por la Fiscalía, la Policía detuvo a Claudio Dellecarbonara, Facundo Heredia y demoró a Néstor Segovia, lo que desató la paralización inmediata y total del transporte subterráneo en la Ciudad de Buenos Aires.

Recientemente, la Justicia había definido la liberación de los dos sindicalistas detenidos: «Vamos a decidir qué hacer, esto no puede seguir así«, adelantó Claudio Dellecarbonara, uno de los metrodelegados que fue demorado esta mañana. Se esperan novedades sobre la continuidad del servicio.

La intervención policial en la Línea B y las imputaciones a referentes de Metrodelegados

El conflicto, originado por denuncias sindicales sobre contrataciones externas en áreas de mantenimiento técnico de Emova, adoptó un giro judicial cuando los trabajadores habilitaron los molinetes para el paso libre de pasajeros.

Frente a esta maniobra, la Unidad Fiscal Norte, a cargo de Natalia Pla, libró actuaciones inmediatas:

Marco regulatorio : el subterráneo fue catalogado como servicio esencial en junio, condición legal que restringe la alteración total del funcionamiento.

: el subterráneo fue catalogado como servicio esencial en junio, condición legal que restringe la alteración total del funcionamiento. Aprehensiones en andenes : al intervenir los agentes, se produjeron forcejeos que concluyeron con el arresto de Claudio Dellecarbonara y Facundo Heredia , ambos trasladados al Centro de Admisión y Derivación (CAD) Norte.

: al intervenir los agentes, se produjeron forcejeos que concluyeron con el arresto de , ambos trasladados al Centro de Admisión y Derivación (CAD) Norte. Situación de otros dirigentes: Néstor Segovia recuperó la libertad minutos después de su arresto, mientras que el delegado Sebastián Carrizo permaneció dentro de dependencias operativas de la estación.

La respuesta de Jorge Macri, la intimación oficial y el reclamo de Metrodelegados

La confrontación adquirió rápidamente una dimensión política e institucional de alto impacto. Desde el Poder Ejecutivo de la Ciudad, el jefe de Gobierno, Jorge Macri, ratificó el rumbo de tolerancia cero ante bloqueos y respaldó la actuación policial y judicial.

En paralelo, el Ministerio de Trabajo porteño emitió una notificación formal: