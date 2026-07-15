Paritaria estatal en Neuquén: el Gobierno defiende el IPC y mira sus cuentas para estudiar aumentos

Luego de la apertura de la mesa salarial esta semana, el Gobierno provincial destacó la implementación del IPC como mecanismo de actualización de los salarios estatales y si bien aclaró estar dispuesto a analizar los planteos sectoriales de cada gremio, afirmó que cualquier compromiso de incremento «debe poder pagase con fondos propios y sostenibles».

La frase corresponde a la secretaria provincial de Hacienda y Finanzas, Carola Pogliano, quien en una entrevista con radio Cumbre se refirió a la paritaria que comenzó el lunes pasado con los sindicatos que firmaron acuerdos de extensión semestral.

«Las tres agrupaciones plantearon sus particularidades«, dijo la funcionaria, en referencia a UPCN, ATE y el gremio vial, que antes de ayer se reunieron con los representantes del Ejecutivo en la Casa de Gobierno.

«El IPC es un mecanismo muy valorado por los gremios»

Afirmó que el IPC, aunque reciba críticas metodológicas, «es un mecanismo muy valorado por los gremios«. «Nosotros les explicamos que la metodología del IPC provincial es ajena a las mesas de negociación; de hecho, está validada y es técnicamente superior a la nacional por cómo pondera los servicios», sumó.

Pogliano indicó que la postura del Gobierno «es la que mantenemos desde el primer día», buscando que «cualquier compromiso salarial que asumamos debe poder pagarse con fondos propios y sostenibles«.

«Somos responsables de unos 70.000 empleados públicos y jubilados provinciales, pero también de cubrir las necesidades de desarrollo de todos los neuquinos», añadió.

Los funcionarios de los ministerios de Gobierno y Economía acordaron volver a reunirse con los referentes sindicales el próximo 28 de julio, en horario todavía a confirmar.

En las reuniones del lunes pasado los gremios destacaron la implementación del IPC, pero llevaron la necesidad de incorporar una recomposición salarial adicional al mecanismo de actualización trimestral que se aplica de acuerdo a la inflación provincial y nacional.

Paritaria estatal en Neuquén: la explicación del acuerdo semestral

Consultada por la paritaria anterior, cuando el Gobierno cerró convenios de aplicación semestral para la mayoría de las organizaciones, a excepción de los docentes, Pogliano detalló que en aquel momento «el dólar estaba prácticamente congelado y el barril de petróleo cotizaba mucho más bajo, por lo que ambas partes vimos razonable un esquema corto para evaluar el panorama más adelante«.

«Hoy los gremios valoran que Neuquén sea de las pocas provincias que actualiza por IPC, pero traen reclamos sectoriales específicos», sostuvo y añadió: «Desde Economía analizamos la viabilidad técnica y financiera de esos pedidos, sabiendo que el IPC mide una canasta general y que siempre hay bienes (como los medicamentos en su momento) que suben por encima de la media».

La secretaria de Finanzas también hizo mención a los convenios colectivos de trabajo que existen dentro de la administración pública provincial, que actualmente llegan a 14.

Comentó que «no todo el empleo público gana lo mismo» y que recibieron «planteos sobre ítems específicos» de los distintos convenios en vigencia. «Somos muy prudentes con esto porque estamos hablando del salario de la gente y no queremos generar falsas expectativas ni rispideces entre sectores», adelantó.

El peso de los gastos corrientes en el presupuesto provincial fue otro de los temas abordados por la funcionaria de Economía. Al respecto, aseguró que desde su cartera «lo venimos midiendo de cerca«, implementando medidas tendientes a la contención del crecimiento de la planta de personal.

Así, dijo que los ingresos a la planta estatal se limitaron exclusivamente a tres áreas que consideró «esenciales»: salud, educación y seguridad.