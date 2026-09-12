Visita del papa León XIV: la CGT se reúne con el Pontífice para presentar un informe sobre la actualidad social argentina

Miembros dirigentes cegetistas lo verán en la Santa Sede y le anticiparán las problemáticas de los trabajadores locales (Foto: gentileza)

La visita del Papa a la Argentina ya tiene un eje clave marcado en el calendario social y sindical del país. La esperada reunión con los dirigentes de la Confederación General del Trabajo (CGT), referentes empresariales y representantes de movimientos sociales se llevará a cabo el próximo lunes 9 de noviembre en el campus Puerto Madero de la Universidad Católica Argentina (UCA).

El anuncio se produce en la previa de la audiencia privada que mantendrá la comitiva argentina en la Santa Sede. Los dirigentes Gerardo Martínez (Uocra) y Cristian Jerónimo (empleados del vidrio) encabezan la delegación que participará del encuentro en Roma tras deliberar en el IV Encuentro Sinodal Fratelli Tutti.

Durante la audiencia fijada para esta tarde en el Vaticano, la cúpula sindical buscará transmitirle al Sumo Pontífice un cuadro de situación detallado sobre el escenario socioeconómico local. Entre las principales inquietudes destacan el deterioro del mercado laboral, la pérdida de puestos de trabajo y la caída sostenida del poder adquisitivo.

En los días que el Papa se encuentre en el país, tendrá visitar a diversos puntos históricos argentinos como la Casa Rosada y la Nunciatura Apostólica, donde el Pontífice se hospedará durante su estadía. Desde allí partirá hacia las distintas actividades previstas en los días siguientes.

Asimismo, la agenda que los gremialistas presentarán ante el Papa incluye la preocupación por el creciente endeudamiento de las familias y de las pequeñas y medianas empresas. La delegación busca que el encuentro funcione como un canal directo para visibilizar el impacto de la crisis en los sectores productivos y populares.

Interna sindical: la disputa en la CGT por la lista de asistentes a la UCA

La confirmación del encuentro en Buenos Aires desató movimientos internos en la conducción cegetista. La iniciativa impulsada por el sector dialoguista generó resquemores entre varios dirigentes que manifestaron sentirse excluidos de las gestiones con la Iglesia Católica.

Desde el entorno de Gerardo Martínez remarcaron que las gestiones en Roma formaron parte del trabajo orgánico del espacio Fratelli Tutti. En ese marco, justificaron la inclusión del cotitular Cristian Jerónimo para garantizar la representatividad de la central obrera en las conversaciones previas.

No obstante, las restricciones de espacio impuestas por los organizadores de la visita papal prometen sumar tensión. Ante el pedido de limitar el número de asistentes a la UCA, se multiplicaron las presiones de distintos sectores gremiales que buscan asegurarse un lugar en la foto política de mayor impacto del año.

León XIV visitará el país el próximo 8 de noviembre (Foto: Clarín)

Frente a este escenario, referentes de diversos gremios exigieron que la nómina definitiva de participantes no quede supeditada a un puñado de dirigentes. Por ello, solicitaron formalmente elevar el debate al Consejo Directivo de la CGT, compuesto por 50 integrantes, para definir de manera colectiva la nómina que asistirá al campus universitario.

Uso de IA en el trabajo: el reclamo de la CGT por un nuevo contrato social

La comitiva llevó al Vaticano una propuesta para abordar las profundas transformaciones en el mundo del trabajo. En sus intervenciones previas, los dirigentes sindicales remarcaron la necesidad de avanzar hacia un nuevo contrato social multipartidario con la participación activa del Estado, las empresas y los trabajadores.

Un eje central de la discusión pasó por los desafíos que plantea la irrupción de la Inteligencia Artificial en el mercado laboral. La posición expresada por la delegación promueve una postura pragmática: no resistir la innovación tecnológica, pero evitar la exclusión de los trabajadores mediante la negociación de la transición.

En ese sentido, la conducción sindical planteó que el avance tecnológico debe incorporarse de manera integral en los convenios colectivos de trabajo. El objetivo trazado apunta a garantizar esquemas de capacitación permanente, preservar la supervisión humana en las decisiones laborales y asegurar que los incrementos de productividad generados por la tecnología se traduzcan en mejoras salariales y mejores condiciones de vida.

Con información de Infobae y el Perfil.