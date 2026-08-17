«Seguiremos el respeto por la ley y por el orden»: Jorge Macri durante el acto homenaje por San Martín

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, afirmó este lunes que su administración va a defender «la libertad de los ciudadanos de bien que quieren progresar», y lo va a hacer «protegiéndolos de quienes quieren imponer el desorden y el caos, con un estilo de vida que esconde sus propias incapacidades».

Al hablar este mediodía en el acto de homenaje de la Ciudad al cumplirse 176 años del paso a la inmortalidad del general José de San Martín, Macri destacó el legado de luchar por la libertad que el Libertador dejó en la historia, y sostuvo que se debe seguir «el camino de la libertad del respeto por la ley y por el orden».

El mensaje de Jorge Macri durante el acto este 17 de agosto

El jefe de Gobierno lo expresó durante el acto que se llevó a cabo en la Plaza San Martín del barrio porteño de Retiro, acompañado por autoridades del Gobierno de la Ciudad y delegaciones de escuelas porteñas.

“La ciudad de Buenos Aires no se rinde, vamos a seguir defendiendo nuestro estilo de vida de aquellos que quieren imponer, desde el desorden y el caos, un estilo de vida que esconde sus propias incapacidades”, en un mensaje que viene reiterando para subrayar sus diferencias con la provincia de Buenos Aires.

Tras resaltar la figura del general San Martín, enfatizó que son su obra “nos enseñó que la libertad se construye, se conquista y se defiende. Seamos libres y lo demás no importa nada, dijo, y ese mandato sigue resonando en nuestros corazones como un legado”.

Macri sostuvo que San Martín “entendió que la grandeza de una nación está en que sus ciudadanos sean plenamente libres”, y aseguró que “ese mensaje sigue vivo entre nosotros y es un desafío que como Ciudad no perdemos de vista”.

“Su vida sigue inspirándonos para cuidar y defender nuestra propia libertad con la misma decisión y también con el mismo coraje, con esfuerzo, con disciplina con orden. Porque solo donde hay orden las personas pueden elegir su camino y progresar”, subrayó.

En ese mismo sentido destacó más adelante que desde el Gobierno de la Ciudad “no vamos a permitir que nada ni nadie nos quite la libertad, porque es parte fundamental de nuestro estilo de vida”.

Macri encabezó el acto que se llevó a cabo en la porteña Plaza San Martín, acompañado por autoridades locales, personal policial, docente y sanitario, así como vecinos que siguieron el homenaje al pie del monumento que recuerda al Liberatador.

Macri arribó al homenaje acompañado por la vicejefa de Gobierno, Clara Muzzio, y por su esposa, María Belén Ludueña.

El tributo a San Martín estuvo centrado, además, en el reconocimiento a los oficiales de la Policía de la Ciudad, del cuerpo de Bomberos, docentes y profesionales de la salud, en especial a quienes hicieron el primer trasplante renal pediátrico conjunto, un logro histórico de dos hospitales públicos de la Ciudad.

El acto se inició con el Himno Nacional interpretado por el cantante y compositor Nahuel Penissi, y culminó tras las palabras del jefe de Gobierno con la entonación de la Marcha de San Lorenzo.

Además, se proyectó un video musicalizado por una orquesta en vivo y desde las 10.00 hubo música folclórica, juegos para chicos y foodtrucks: cantaron Los Tordos, bailaron los artistas del Ballet del Instituto de Arte Folklórico y el Ballet de Romance de Zamba, y Pennisi dio un mini show.

El homenaje contó con la presencia del Jefe de Gabinete porteño, Gabriel Sánchez Zinny; el ministro de Salud, Fernán Quirós; el de Desarrollo Humano, Gabriel Mraida; el de Seguridad, Horacio Giménez, de Cultura, Gabriela Ricardes, y los embajadores de Chile, Gonzalo Uriarte, y de Perú, Carlos Chocano Burga.

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