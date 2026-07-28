El Sindicato de Petroleros compró en Cinco Saltos un nuevo predio para salud, cultura y actividades sindicales

El Sindicato de Petroleros Petrolero compró un terreno en el centro de Cinco Saltos para ampliar sus servicios. Foto gentileza.

El Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa anunció que adquirió un terreno en pleno centro de Cinco Saltos, en Río Negro, donde proyecta construir consultorios médicos, una farmacia, un salón de usos múltiples y una sede gremial.

El lote está ubicado sobre calle Ameghino, (entre Italia y España) frente a un hipermercado, en una zona céntrica, de fácil acceso y alta circulación. Foto gentileza



El secretario general del Sindicato, Marcelo Rucci, señaló que la compra responde a un compromiso asumido con los afiliados de Cinco Saltos y de las localidades cercanas.

“Compramos un terreno amplio, de casi media manzana, para que los compañeros de toda esta zona de Río Negro puedan tener cerca consultorios, una farmacia, un espacio recreativo y una sede gremial”, afirmó.



La organización ya trabaja en el proyecto ejecutivo para iniciar la obra en el menor plazo posible. El complejo contará con consultorios destinados a la atención médica ambulatoria en distintas especialidades, con profesionales de primer nivel, para facilitar tareas de prevención, diagnóstico y seguimiento sin necesidad de trasladarse a otras ciudades.



La farmacia estará integrada a la red de 12 locales que ya administra la Mutual y facilitará el acceso a medicamentos, insumos médicos y productos de primera necesidad.

El salón de usos múltiples será destinado a actividades institucionales, sociales, culturales y recreativas para los afiliados, sus familias y la comunidad cincosaltense.



Rucci explicó que la adquisición permitirá reducir los traslados que actualmente deben realizar muchos trabajadores de Río Negro hacia Neuquén para acceder a atención médica o efectuar trámites sindicales.



“Era un pedido que los compañeros venían haciendo desde hace mucho tiempo. Para nosotros es importante cumplir con la palabra empeñada y garantizar que tengan los servicios más cerca de sus casas”, sostuvo.

El dirigente confirmó además que una de las tres nuevas ambulancias de última generación adquiridas por el Sindicato será destinada a Cinco Saltos para fortalecer la capacidad de atención y respuesta en la zona.



Por su parte, el secretario general adjunto, Ernesto Inal, destacó: “Es una alegría muy grande porque esta compra permitirá llevar a Cinco Saltos recursos y servicios que la localidad necesita. Los consultorios no estarán destinados solamente a los afiliados, sino que también podrán brindar respuestas a la comunidad”, expresó.



La adquisición se suma al plan de expansión de infraestructura que desarrolla el Sindicato en localidades como 25 de Mayo, San Patricio del Chañar, Añelo y Neuquén, con centros médicos, sedes gremiales, espacios de capacitación e instalaciones logísticas.

“Tenemos muchos frentes abiertos, pero avanzamos con seriedad, responsabilidad y una administración ordenada. No asumimos compromisos si no tenemos la seguridad de poder cumplirlos”, concluyó Rucci.