Gremios y grupos universitarios preparan dos semanas de movilizaciones por la Ley de Tierras y Financiamiento Universitario

La convocatoria tuvo como eje el rechazo al fallo firmado el 29 de septiembre por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. (Foto: gentileza)

Sindicatos, movimientos sociales y agrupaciones estudiantiles realizarán actividades, marchas y concentraciones en rechazo al fallo de la Corte Suprema sobre la Ley de Tierras y la desfinanciación educativa. Según mencionó el medio Infobae, la suspensión de las restricciones a la venta de tierras rurales a extranjeros generó una rápida reacción de distintas organizaciones políticas y sindicales.

Las medidas tomarán forma el 15 de octubre en una movilización al Congreso durante la sesión especial de Diputados. La medida judicial restableció la vigencia del artículo del DNU 70/2023 que deroga la normativa protectora del territorio nacional.

Las manifestaciones comenzaron frente al Palacio de Tribunales en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) con la participación de diversos sectores. La convocatoria fue impulsada por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas de La Plata junto a las dos centrales CTA y la agrupación ATE.

El máximo tribunal justificó su pronunciamiento en la falta de legitimación del grupo de excombatientes para promover un amparo colectivo. Sin embargo, los jueces aclararon que no evaluaron la constitucionalidad de fondo del decreto presidencial.

La norma impulsada por el Poder Ejecutivo derogó el tope del 15% que regulaba la propiedad extranjera sobre superficies rurales en Argentina. Esta restricción buscaba preservar los recursos naturales y las áreas fronterizas estratégicas del país.

El reclamo por la industria nacional y las tierras

La Confederación General del Trabajo convocó a una movilización propia para defender el aparato productivo e industrial golpeado por el contexto económico. La marcha se concentrará frente a la sede donde funcionaba el antiguo ministerio de Industria.

Los datos de la Unión Industrial Argentina reflejan una caída interanual del 5,7% en la actividad del sector durante el mes de agosto. Las cámaras empresarias advierten por la pérdida sostenida de puestos de trabajo y el aumento de los costos operativos.

Dirigentes sindicales señalaron que la situación social empeora diariamente debido al alza en el costo de vida. Pese a la gravedad del cuadro, la conducción de la CGT descartó por el momento la convocatoria a un paro general.

Las organizaciones de izquierda y los movimientos sociales realizarán una asamblea en Parque Lezama para coordinar acciones de protesta. El objetivo principal del encuentro es unificar las consignas de los distintos frentes de conflicto.

Cuál fue la definición parlamentaria y el frente universitario

La oposición en la Cámara de Diputados fijó una sesión especial para tratar la validez del DNU 70/2023 en el recinto. Para iniciar el debate, los bloques deberán garantizar un quórum mínimo de 129 legisladores presentes.

Como el Senado ya votó en contra del decreto en marzo de 2024, un nuevo rechazo de la Cámara baja provocará su derogación definitiva. El temario de la sesión incluye además proyectos sobre endeudamiento familiar y la emergencia en discapacidad.

A la jornada de protesta en el Congreso se sumarán las comunidades universitarias de todo el país en reclamo de presupuesto. El sector exige el cumplimiento efectivo de la Ley de Financiamiento Universitario para garantizar su funcionamiento regular.

Un fallo de primera instancia declaró inconstitucional el decreto que condicionaba los fondos aprobados por el Poder Legislativo para las casas de estudio. A pesar del fallo judicial, el Ejecutivo confirmó que apelará la decisión ante tribunales superiores.

La marcha universitaria modificó su recorrido original para converger frente al Congreso durante la sesión legislativa. De esta forma, las demandas por educación, producción y soberanía territorial coincidirán en una misma jornada de protesta nacional.