Tensión entre el Gobierno y la CGT: se suspendieron dos reuniones de diálogo

La relación entre el Gobierno y la Confederación General del Trabajo (CGT) vuelve a tensarse tras la inesperada suspensión de dos encuentros previstos en el marco del diálogo tripartito. La Secretaría de Trabajo anunció la postergación de la reunión programada para este miércoles.

En la reunión se discutiría la reglamentación del artículo de la Ley de Bases que penaliza los bloqueos sindicales. Además, se canceló otra reunión programada para el lunes próximo, que incluiría al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, líderes cegetistas y empresarios del Grupo de los 6.

Según Infobae, los motivos de esta decisión suscitaron dudas y especulaciones. Aunque desde la Casa Rosada se sostiene que la suspensión se debió a la imposibilidad de un abogado de la CGT para asistir, esta justificación no convence a todos.

Marta Pujadas, abogada de la UOCRA, se encuentra en Ginebra participando en una reunión del Comité de Libertad Sindical de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), un viaje que no se decide de un día para el otro.

La situación se complica con la postergación de la primera reunión de la mesa de diálogo entre la CGT y empresarios, que había sido presentada como una señal de tranquilidad ante la inestable situación socioeconómica.

Fuentes cercanas informaron a Infobae que: «El clima no es el indicado y ese encuentro es muy importante para todos en esta etapa». ¿Qué significa que el clima no es el indicado? La misma fuente respondió: «Los anuncios de despidos en la AFIP y la Aduana y la privatización del tren Belgrano Cargas representan conflictos de alto voltaje político. No nos podemos sentar a hablar sobre el futuro».

En este contexto, la instancia de negociación que había comenzado a abrirse entre el Gobierno y la CGT queda en suspenso, sumando un nuevo componente de tensión en un momento crítico marcado por el rechazo sindical ante las políticas del Gobierno.

Andrés Rodríguez, líder de UPCN, mostró una actitud beligerante al congregar a representantes de distintos gremios estatales en un encuentro donde se declaró el «estado de alerta y movilización», amenazando con medidas de fuerza ante los ajustes y reformas impuestas por la administración de Javier Milei.

Además, el Gobierno se enfrenta a un desafío significativo con el paro de los sindicatos del transporte programado para el miércoles 30. La Unión Tranviarios Automotor (UTA) aún llegó a un acuerdo salarial con los empresarios, y el gremio se reunirá nuevamente este jueves en el marco de la conciliación obligatoria que culmina el 29.