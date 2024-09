Jubilados marchan en Neuquén y Río Negro: CGT, ATE y ATEN respaldan el reclamo contra el veto de Milei

Este miércoles, cientos de jubilados, sindicatos y trabajadores saldrán a las calles de Neuquén y Río Negro en una jornada de protesta que surge en rechazo al veto presidencial de Javier Milei sobre la nueva fórmula de movilidad jubilatoria.

El veto presidencial a la ley que buscaba mejorar las jubilaciones encendió las alarmas entre los sindicatos, quienes denuncian que el ajuste perjudica a uno de los sectores más vulnerables del país.

Además, las imágenes de jubilados siendo reprimidos por la policía en Buenos Aires se volvieron virales y causaron una ola de indignación. Ante este escenario, las centrales obreras, como la CGT y las CTA, así como diversos gremios y organizaciones sociales, se unieron en la convocatoria de una movilización nacional.

Jubilados marchan en Neuquén y Río Negro: así convocaron desde ATE y ATEN

La marcha de este miércoles no solo tendrá lugar en la capital del país, sino que también se replicará en distintas localidades de la región, como Neuquén, Roca, Bariloche y Viedma.

El sindicato de trabajadores estatales ATE de Río Negro, junto con la Asociación de Trabajadores de la Educación de Neuquén (ATEN), serán dos de las organizaciones que marcharán al lado de los jubilados.

Desde ATE Río Negro confirmaron que se están ultimando detalles sobre los horarios y modalidades de la protesta, pero aseguraron que la movilización será masiva, con jubilados como protagonistas.

«Vamos a convocar desde primeras horas de la mañana del miércoles, hacia la secretaría de Trabajo de Nación. Será en Avenida Roca y Tucumán», dijo Romeo Aguiar, secretario gremial de ATE Río Negro, sobre la manifestación en Roca.

«Si nuestras abuelas y abuelos no tienen un sostén detrás como algún familiar que pueda ayudarlo, lentamente tienen que elegir si comprar los medicamentos o comprar comida, después de haber aportado toda una vida», reiteró.

Remarcaron que esta movilización busca no solo defender los derechos de los jubilados, sino también visibilizar el impacto que las políticas de ajuste tienen en la clase trabajadora.

Por su parte, desde ATEN señalaron la importancia de que los jubilados provinciales participen de la marcha, destacando las luchas históricas que llevaron adelante para conseguir derechos como la jubilación a los 52 años para las mujeres y 55 para los hombres, con el 80% móvil. «Estamos defendiendo logros que están siendo atacados y recortados a nivel nacional», afirmó un representante del gremio.

Si bien no hay convocatoria oficial por el momento, comenzó a circular que la actividad se concentraría a la tarde en Neuquén e iniciará a las 17:30.

La indignación entre los jubilados crece no solo por los recortes, sino también por el uso de los fondos de la ANSES para pagar deuda externa. «Nos sacaron lo que nos corresponde y ahora quieren recortarnos aún más», expresó Mario, un jubilado y pensionado que planea estar presente en la marcha. «No podemos quedarnos callados mientras nos quitan lo que nos costó años de lucha», añadió.

«El paro será en apoyo a lxs jubiladxs, en repudio a la represión y por que se trata el rechazo al veto de la Ley de Movilidad Jubilatoria. Vamos a articular en cada localidad con las actividades que se convoquen. O sea, nos sumaremos a las concentraciones y movilizaciones que haya», dijo Silvia Brouchoud, secretaria general de Adunc.

Marcha de jubilados en Neuquén y Río Negro: el impacto del veto de Milei y las movilizaciones

El veto de Javier Milei a la ley de movilidad jubilatoria buscaba limitar los aumentos en los haberes de los jubilados, una medida que, según los sindicatos, recortaría aún más los ingresos de quienes ya perciben sueldos bajos.

A esto se suma la creciente preocupación por la falta de acceso a la salud de calidad, otro derecho que ven amenazado. En este sentido, las organizaciones sindicales advirtieron que este tipo de medidas solo profundizan la crisis social y económica que atraviesan los jubilados.

Mario, uno de los jubilados entrevistados por los referentes de ATEN, mencionó que su pensión no contributiva es de apenas 210 pesos mensuales, una suma que, según él, no alcanza ni para cubrir las necesidades básicas. «Nos están condenando a vivir en la pobreza», declaró, con la voz quebrada por la emoción. Otra jubilada presente señaló que la situación es insostenible y que no tienen más opción que salir a la calle a protestar.

La movilización de este miércoles también contará con el respaldo de los gremios clasistas y la Unidad Piquetera, quienes se han manifestado en contra del ajuste que afecta a los sectores más vulnerables del país.