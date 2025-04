Habló la mamá que les pegó a docentes en un colegio de Neuquén: «Ellas quedan como unas víctimas»

Continúa el escándalo por la madre que ingresó a un colegio de Neuquén y golpeó al equipo directivo de la institución donde va su hija. El hecho derivó un repudio del Consejo Provincial de Educación, mientras que desde el sindicato de docentes hicieron paro y exigieron escuelas más seguras en la provincia. La mujer brindó su versión de los hechos y admitió haber pegado primero y hasta haber agredido verbalmente a las trabajadoras el día previo: «Ellas quedan como unas víctimas».

En sus redes sociales, la mujer denunciada por agredir a tres docentes en el ISFD 12 Nivel Primario este martes brindó su testimonio sobre lo ocurrido, detallando que todo inició el año pasado, cuando la directora acusó a su hija de haber tirado papel higiénico en el baño de la institución.

Según denunció, tras la acusación, la directora «hizo limpiar a ella todo lo que estaba tirado». Por este motivo, le advirtió que no podía hacer que su hija limpie todo el baño.

Desde ahí, la mujer afirma que empezaron a hostigar a la joven estudiante por su forma de vestir. En este sentido, comentó que la semana pasada su hija tuvo un altercado en una clase de inglés, en donde la profesora le gritó por estar hablando con un compañero mientras ella daba clases.

La docente le habría preguntado de forma irónica a la niña si tenía dos cerebros para hablar y escuchar, por lo que puso en una «mala situación» a la chica, ya que «expuso delante de sus compañeros de que a dónde llegaría su inteligencia».

«Cuando le pregunto dónde estaba la profesora de inglés para hablar con ella, me dicen que no estaría. A lo que le digo: ‘Menos mal no está’«, relató.

Este lunes a las 13:40 tuvo una reunión con la profesora de inglés, la directora, la vicedirectora y otra docente más.

En el escrito, señaló que a través de un grupo de WhatsApp con otras madres del colegio obtuvo información en donde le confirmaron la versión de su hija.

Sin embargo, la docente negó el hecho y, según la denuncia, «hacía gestos con el rostro de forma de burla».

Por este motivo, ella aclaró que se alteró y contestó que «si es tan prepotente» que le griten a ella, que no había motivos para exponer a la estudiante y aseveró: «Que sea la última vez que maltraten a mi hija». En la propia denuncia la madre apuntó que su hija se puso incómoda por esta situación, por lo que se retiraron.

Cómo fue el día que le pegó al equipo directivo del colegio primario

Al siguiente día, este martes 22 de abril, la mujer radicó una denuncia en la comisaría 20 de Parque Industrial en donde relató cómo fue que agredió al equipo directivo del colegio primario donde asiste su hija.

«Al momento de entrar a dejarla dentro del establecimiento, mi hija se va a formar con sus compañeros, en ese momento la directora (…….) me vio y en cuestiones de segundos se acercó el hombre de seguridad a sacarme, manifestando que no tengo permitido el ingreso a la escuela«, comentó.

Ella pidió hablar con la directora y la vice debido a esto y se acercó a la dirección acompañada de su hija y aseguró que no le dieron «justificación» de por qué no podía ingresar.

Si bien en la denuncia que radicó en la comisaria declara que el equipo directivo la empezó a golpear, morder y tirar del pelo, en su cuenta de Facebook afirmó lo contrario.

En su descargo público, acotó que fue acompañada de una amiga y que, cuando no conseguía explicación sobre por qué no la dejaban ingresar, su acompañante le dijo a la directora que el problema era con la profesora de inglés y que le diga dónde está.

«¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué la querés?», respondió la directiva según la madre y prosiguió: «En eso la directora empieza a desafiarme haciéndome más señas con la cabeza y acercándose cada vez más a mí, donde yo le empiezo a pegar y la vicedirectora me empieza a pegar también».

La versión de la pelea en Facebook / La versión de la pelea en la denuncia policial.

La mujer mencionó que en un momento quedó sola en la pelea con la directora y la secretaria y que como resultado terminó con la boca rota.

En total, presentó dos denuncias (una el lunes y otra el martes), como así también fue dos veces al CPE para exigir una solución con la situación de su hija.

«Que un acto cometido por cuenta propia no impida que pensemos en el maltrato sobre los niños/niñas, y que ellas queden como unas víctimas solo por el puesto que tienen», concluyó.