Un prolongado conflicto salarial mantiene semiparalizada a la empresa Altec

Los trabajadores de la empresa provincial Altec SE llevan una semana con retenciones de servicio de cuatro horas por turno, en el marco de un reclamo por mejores salarios que por ahora no encuentra respuestas de parte el gobierno rionegrino.

La medida de fuerza podría escalar en los próximos días si no existe una oferta que conforme al personal. El conflicto lleva ya varios meses y se agudizó a comienzos de agosto, cuando los trabajadores de la empresa de tecnología (agrupados en UPCN) iniciaron retenciones de servicios de dos horas por jornada laboral.

Esa modalidad se extendió por dos semanas y desde el pasado lunes los empleados de Altec ampliaron el cese de tareas a cuatro horas, según informó el delegado gremial Federico Fontana. Aunque acordaron mantener guardias mínimas, la protesta comenzó a afectar seriamente los servicios de provisión y asistencia tecnológica en varias dependencias públicas.

Fontana dijo que tienen prevista una nueva nueva asamblea gremial para la próxima semana que podría derivar en un endurecimiento de las medidas. Señaló que con el presidente de Altec, Luis Ayestarán, mantienen contacto fluido, “pero no hay ningún tipo de acercamiento ni mejoras”.

Según Fontana, las actualizaciones de los salarios en lo que va del año fueron por sumas en negro y “se quedaron muy cortas” respecto de la inflación, al punto de que los trabajadores padecieron un recorte “superior al 50%” en su poder adquisitivo. Dijo que les “trasladan” los aumentos por suma fija acordados para los agentes de la ley 1.844, a pesar de que Altec tiene un convenio colectivo específico, regido por el ministerio de Trabajo de Nación.

La empresa de tecnología cuenta con sedes en Viedma, Roca y Bariloche, donde hoy traban 198 empleados. A comienzos de año eran 218, pero parte del plantel se desgranó por retiros generados por los bajos salarios, según dijo Fontana.

Informó que el salario promedio ronda el 1.050.000 pesos y la recomposición que pretenden debería llevarlos a 1.500.000 pesos. Piden que las mejoras sean “en el básico” y rechazan las sumas “en negro”

El delegado gremial dijo que esperan una propuesta salarial “coherente y que dé tranquilidad” a los trabajadores, entre los que hay un alto porcentaje de ingenieros, analistas de sistemas y contadores públicos.

Fontana subrayó que, a diferencia de otras dependencias del Estado, en Altec trabajan turnos de 8 horas y a veces deben extender las jornadas, si las tareas así lo demandan.

Servicios recortados

El dirigente aseguró que la retención de cuatro horas comenzó a impactar en los servicios. “Lo que siempre garantizamos es la línea telefónica 911 (para emergencias) y los botones antipánico, porque de eso dependen vidas. Pero si hay organismos donde no funciona Internet, se cae un sistema, les falla el correo o necesitan un cambio de clave, ahí tienen que esperar”, explicó.

Dijo que aquellos agentes que se retiran debido a los salarios magros “no son reemplazados”, lo cual significa “más trabajo para el resto”.

Señaló que Ayestarán les dijo que la empresa tiene apremios económicos, arrastra deudas de sus clientes, y “por el momento no puede ofrecer recomposiciones” como las que esperan los trabajadores. Pero Fontana dijo que no están dispuestos a esperar más. Sostuvo que nunca renunciaron al díalogo y que aceptarían un plan “gradual” de mejoras, que incluya por ejemplo el pase al básico de las sumas no remunerativas.

Pero no han recibido propuestas y por eso decidieron extender la retención de servicios desde el último lunes, y podrían profundizar las medidas de fuerza desde la próxima semana.