UPCN pide «dejar sin efecto» la no renovación de contratos en Río Negro

La Unión Personal Civil de la Nación (UPCN), seccional Río Negro, le pidió a Tania Lastra, secretaria de la Función Pública; que realice «las gestiones necesarias ante los organismos que correspondan» para dejar sin efecto la decisión del «Poder Ejecutivo Provincial de no renovar múltiples contratos de locación de servicios» que afectaron a más de 450 trabajadores estatales.

A través de una nota, firmada por Juan Carlos Scalesi «en mi carácter de Secretario General»; recordó «declaraciones del propio Gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck» en relación a que «la interrupción de varios contratos ligados al Estado, obedeció a la conducta irregular en el desempeño de los agentes dados de baja como empleados del Estado».

Según el gremio «de la compulsa de los legajos del personal», «hemos advertido que la conducta laboral de los empleados ha sido por demás satisfactoria» y que no hay «registros antecedente disciplinario alguno, o informe del área de recursos humanos con calificaciones peyorativas referidas a la aptitud o contribución con el trabajo o cargo de los agentes».

Ante esta situación «pedimos que se convoque a este Sindicato a una reunión antes de la fecha prevista para las paritarias del sector (30/01/25), con el único propósito de examinar los legajos» y «resolver con urgencia la reincorporación de los agentes desplazados del Estado».



Se agregó que «ninguno de los casos que se pide su revisión, denotan en su legajo calificaciones negativas como para justificar – al menos con el argumento que se invoca públicamente – la no renovación del vínculo de empleo» por eso «peticionamos la revisión inmediata de la decisión del estado que tuvo por objeto la no continuidad de las relaciones laborales temporarias, y consecuentemente se ordene por el área que corresponda la renovación de tales instrumentos».



Para UPCN sino se revisa la decisión del Poder Ejecutivo «se confirmaría que la misma solo hubo de tener como causa o motivación razones de índole económicas en detrimento del sector trabajador, sin que el Estado haya sopesado o valorado al momento de la medida interruptiva del servicio la conducta laboral de los empleados».

«Suponemos que el Estado incurrió en un error involuntario al no analizar la situación particular de cada agente que dejó sin trabajo, o en su defecto las razones que hizo públicas el Sr. Gobernador de la Provincia para fundar la decisión del propio Gobierno, no son ciertas» indica el texto y agrega que «de no admitirse nuestra reclamación, es evidente que la motivación del Estado para no renovar los contratos respondería a cuestiones netamente económicas y/o gremiales».