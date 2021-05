Guillermo Lasso asumió como presidente de Ecuador por cuatro años

El conservador Guillermo Lasso fue investido hoy como presidente de Ecuador para un periodo de cuatro años en un acto celebrado en Quito en el Palacio Legislativo, la sede del Parlamento unicameral. Lasso, un exbanquero de 65 años, prestó juramento ante la titular de la Asamblea Nacional, Guadalupe Llori, como establece la Constitución, durante una ceremonia que contaba con la presencia de mandatarios americanos y del rey de España, Felipe VI.

Este exbanquero de 65 años hereda un país en crisis económica, que se extendió a lo social y sanitario a causa del coronavirus, siendo Ecuador el séptimo de Latinoamérica con más casos -más de 418.000- y muertos -más de 20.100-.

Al acto de posesión a cargo de la unicameral Asamblea Nacional asistieron gobernantes de varios países como el de Brasil, Jair Bolsonaro; de Colombia, Iván Duque; y de Chile, Sebastián Piñera. También estará el rey de España, Felipe VI, de acuerdo con la secretaría de Comunicación.

El Gobierno argentino estuvo representado por una comitiva encabezada por el canciller Felipe Solá, quien entregó a Lasso una carta del presidente Alberto Fernández, en la que el mandatario renovó sus "mejores deseos" para la gestión que se inicia.

Como antesala, el último domingo se celebró en Quito un foro iberoamericano derechista organizado por la Fundación Internacional para la Libertad (FIL), encabezada por el premio Nobel Mario Vargas Llosa y en el que participaron Lasso y sus "amigos" José María Aznar, exgobernante de España, y Andrés Pastrana, de Colombia.

En el cónclave, al que también asistió el dirigente opositor venezolano Leopoldo López, se debatió sobre los desafíos de la libertad en momentos en que el Gobierno de Colombia enfrenta un estallido social y en Chile resurge la izquierda y retroceden los partidos tradicionales antes de la redacción de una nueva Constitución.

En un mensaje grabado, Duque celebró que haya en Ecuador, con el presidente Guillermo Lasso, "a un nuevo aliado como jefe de Estado para continuar defendiendo unidos la democracia en la región".

En el balotaje del 11 de abril pasado, el exbanquero tomó revancha ante el exmandatario socialista Rafael Correa (2007-2017) al derrotar a su delfín, el economista Andrés Arauz, por 4,72 puntos.

Tras una década de inestabilidad institucional (1997-2007), en la que Ecuador tuvo siete presidentes -tres de ellos derrocados- y de la era correísta, Lasso es el primer derechista en ser electo.

La gran expectativa está puesta en cómo saldrá Lasso de la doble crisis económica y sanitaria que atraviesa el país, para lo que el exbanquero ya dio algunas señales con la designación de su ministro de Economía y sus contactos con los organismos de créditos internacionales en Washington.

Lasso apostó por el ingeniero y economista quiteño Simón Cueva. "El actual ministro ha visitado los organismos multilaterales, como el Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y Fondo Monetario Internacional (FMI). Y en esas reuniones le fue bastante bien", informó el propio mandatario al diario El Comercio, aunque no dio más detalles de esos encuentros.

Fue representante del FMI en Bolivia entre 1999 y 2006, fue director de estudios del Banco Central del Ecuador entre 1995 y 1999, director en Quito del Think Tank TNK Economics y consultor para diversas instituciones como el Banco Mundial, la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Comunidad Andina (CAN). No es casualidad la incorporación de Cueva al gabinete.

Ecuador recibió de estas instituciones más de 7.500 millones de dólares en créditos durante 2020, y se esperan otros 2.500 millones a lo largo de 2021 y 2022. Y ahora el Banco Mundial considera que el Gobierno de Lasso necesitará reformas estructurales adicionales, incluida una mejora en las metas fiscales y la captación de inversión, como móvil para la recuperación.