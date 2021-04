Habló la madre de Videla: que el «psicópata» de Colicheo «diga qué le pasó»

“Si pudiera hablar con Colicheo le diría que nos escuche que diga qué fue lo que pasó con Javier. No gana nada con estar callado, estamos desesperadas”, expreso con mucha angustia Elsa Gallego, la madre del empleado judicial de Roca que fue secuestrado la madrugada del 4 de marzo.

El imputado por la desaparición, es Antonio Colicheo quien sigue sin confesar qué pasó con el hombre de 43 años que era administrativo en la Cámara de Apelaciones en lo Civil ubicada en calle San Luis.

La mamá de Javier Videla contó que la mayor parte de la semana vivía con ella y pasaba el resto de los días con su pareja Julio Sánchez en el barrio Aeroclub.

“Cada día que pasa es menor la esperanza de encontrar a Javier con vida, son muchos días ya”, se lamentó afligida.

Sus cuatro hijas, Silvana, Andrea, Erika y Natalia intentan consolarla. Reconocieron que si bien no se dan por vencidas, son realistas.

Para ellas Colicheo es un “psicópata” y manifestaron que lo no conocían. Elsa cree que el motivo detrás del secuestro de su hijo sería una discusión que terminó mal porque el imputado se tardaba en reparar el auto de su hermana Andrea.

“Javier estaba desesperado por devolverle el auto a su hermana”, sostuvo la madre del empleado judicial.

El silencio de Colicheo le es incomprensible. Su hija Erika dijo que no les entra en la cabeza “que no lo puedan hacer hablar, él tiene que hablar”, expresó.

Elsa está muy afligida y sigue dando pelea para encontrar a su hijo. Foto Juan Thomes.

Elsa que tiene 65 años y trabaja en una biblioteca popular, resiste la agonía mientras pasan los días sin ver a su hijo. Su desesperado pedido y su lucha conmueve.

Colicheo está detenido con prisión preventiva en el Penal 1 de Viedma. El sujeto fue capturado en un puesto de Casa de Piedra, donde los investigadores encontraron el auto de Andrea, la hermana de Videla que le había encargado a Colicheo que reparara. También el celular del empleado judicial, otros teléfonos del imputado y un arma 9 milímetros. En ese mismo lugar ocurrió otro hecho macabro. A metros de donde se escondía el imputado hallaron el cuerpo de una mujer que llevaba días enterrado y que tenía dos impactos de bala. Por este crimen fue acusado de femicidio.

“Bueno y reservado”

Sentada en el comedor de su casa, Elsa describió a Javier como un “loco bueno”.

“Era mayormente tranquilo, por ahí se enojaba un poco cuando jugábamos a las cartas. Pasaba horas jugando a la canasta con sus amigos, compartía asados con sus compañeros de trabajo y el ajedrez era su pasión”, detalló.

Mencionó que era alguien “muy reservado con su vida privada”. Sabía que estaba en pareja, pero nunca había presentado a Julio. “Tampoco les preguntábamos porque no le gustaba, no nos parecía extraño porque él era así”, dijo.

Sobre Julio manifestó que no puede asegurar que todos los detalles que dio a los medios sean “verdaderos porque no hay otros testigos de lo que pasó esa noche”.

La madre de Videla agradeció el apoyo de familiares, de su abogado Marcial Peralta y miembros del Poder Judicial. “Los que lo conocen están dolidos casi como nosotros, todos tenían un buen concepto de él desde la empleada de limpieza hasta el juez” dijo Natalia. La familia está muy conforme con el trabajo de la Justicia, pero reclaman más aportes del gobierno provincial y nacional porque los investigadores y la familia no dan abasto con la búsqueda, “pasa el tiempo y no tenemos resultados”, expresó Elsa.

Últimas novedades de la investigación

El abogado de la querella, Marcial Peralta, señaló que siguen los rastrillajes luego de los resultados que obtuvieron del celular del Videla que fue hallado en Casa de Piedra.

Colicheo también fue imputado por intento de homicidio ya que la noche del secuestro le disparó a la pareja del empleado judicial y se dio a la fuga. El letrado anticipó que esta semana “se esperan los resultados de las pericias balísticas en la propiedad, faltan los resultados de ADN porque demoran mucho más y se están analizando en Bariloche”, dijo.

Peralta mencionó que el sujeto nunca reparó el auto que tenía abolladuras en el paragolpe. Este vehículo y el Chevrolet Vectra de Videla que fue hallado a unos 40 metros de su casa en barrio Aeroclub, siguen siendo peritados ya que tienen sangre e impactos de bala.

Mientras, avanza la causa del femicidio de Claudia Alejandra Casmuz, cuyo cuerpo fue hallado a medio enterrar en el mismo puesto donde estaba escondido Colicheo.