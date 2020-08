Hallaron ropa y una mochila e investigan si son de Facundo Astudillo Castro

"Mi corazón de mamá dice que mi hijo ya no está con vida", había dicho Cristina, madre de Facundo. Foto: gentileza Clarín

Una mochila y prendas de vestir fueron halladas esta tarde en un canal de riego de la localidad de Mayor Buratovich, partido bonaerense de Villarino, y se investiga si pertenecen a Facundo Astudillo Castro, el joven de 22 años visto por última vez el pasado 30 de abril cuando salió de Pedro Luro, informaron fuentes policiales.

Por su parte, Cristina Castro, la madre del muchacho, dijo esta mañana que no cree que su hijo esté vivo, pidió la renuncia del intendente de dicho partido por considerar que vinculó el caso con el narcotráfico y manifestó su esperanza de que la Justicia avance sobre los pedidos de detenciones realizados ayer por la querella.

Fuentes policiales informaron que el hallazgo de la ropa y de la mochila se produjo en un canal ubicado en cercanías de la ruta nacional 3 y a unos 5 kilómetros de Mayor Buratovich.

"Cristina Castro junto a uno de sus abogados, Luciano Peretto, se hicieron presentes en el lugar a partir de una persona vidente que le dijo que su hijo podría estar allí", explicó un vocero de la pesquisa.

La misma fuente señaló que "la mujer junto a su abogado se dirigieron a dicho sector donde solicitaron a través de la Fiscalía Federal de Bahía Blanca que se hicieran presentes efectivos de la Policía Federal Argentina".

En el lugar, el personal policial halló una mochila de color azul como así también algunas prendas de vestir, las cuales serán analizadas para determinar si pertenecen a Facundo.

"También en el sector se encontraron huesos que serían de un animal que, por sus características, podría ser una vaca", agregó el vocero consultado.

De acuerdo con este investigador, en la vera del canal "se encontraron cosas que la gente puede descartar, donde las mismas llegan y la tiran, como así también restos de basura".

De todos modos, los policías federales preservaron el lugar.

Por su parte, Leandro Aparicio, uno de los abogados de Castro, dijo que "se encontró algo, no sabemos qué es" e indicó que presentó de forma urgente un escrito ante el Juzgado Federal 2 de Bahía Blanca.

En el escrito, la madre de Facundo pidió que la división de la Policía Científica de la PFA y la Prefectura Naval Argentina (PNA) lleven a cabo un allanamiento y rastrillaje con canes.

"Que habiendo sido anoticiado de la presencia de huesos, prendas de vestir y una mochila semienterrada en un sitio concurrimos junto con mi letrado Luciano Peretto hasta ese sitio", indicó Castro en la presentación.

La madre de Facundo también pidió que se autorice un rastrillaje hasta un sector de las vías y que pueda concurrir el instructor canino Marcos Herrero y un colaborador.

Además, Castro pidió la colaboración de la PNA con el fin de "rastrillar un canal de drenaje que bordea la calle, en las que se han identificado algunas prendas".

El hallazgo de estos objetos se produjo horas después de que la madre de Facundo realizara declaraciones a distintos medios nacionales.

"Mi corazón de mamá dice que mi hijo ya no está con vida. La Justicia es lenta y pobre para quienes buscamos a nuestros hijos y esta gente (por la policía) ha cambiado los Falcon por las Hilux", expresó esta mañana a radio El Destape.

La madre de Facundo reiteró su pedido para que le devuelvan a su hijo "esté como esté", e indicó: "He gritado y peleado con todo el mundo para que me devuelven a mi hijo porque es mío, es nuestro y no de ellos."

Luego, en declaraciones a radio Continental, la mujer se refirió al hallazgo de un objeto que pertenecía a su hijo en la comisaría de la localidad de Teniente Origone: "Estaba descartado como basura, en estado de putrefacción, casi me da un infarto cuando lo vi porque no tengo dudas de que es de mi hijo. Me mintieron desde el primer día."

"Pedimos la detención de cuatro policías porque ya es insostenible lo que están haciendo", agregó y finalmente reclamó "la renuncia del señor intendente de Villarino (Carlos) Bevilacqua, quien pidió investigar la pista del narcotráfico en la desaparición de Facundo".

"El intendente de Villarino es lamentable lo que hizo con mi familia, no somos narcotraficantes como nos trató el señor, no quiero ni que me pida disculpas ni nada, quiero la renuncia", concluyó.

Agencia Télam