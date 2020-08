¿Hasta cuándo señor presidente?

Señor presidente, Dr. Alberto Fernández: ¿hasta cuándo vamos a estar en cuarentena? ¿Usted se da cuenta de que la Argentina va a quedar con más del 50% de los habitantes bajo la línea de pobreza? Días atrás usted planteó que no cree en los planes económicos. Entonces, cabe preguntarse, ¿cuál es la idea que usted y el gabinete de científicos tienen para nuestra querida Argentina?

En este tiempo sólo hemos visto que se liberaron a ladrones del Estado y a más de 2.000 presos acusados de graves delitos. También sabemos que detrás hay una mujer que tiene más de 10 procesamientos por enriquecimiento ilícito, que no puede explicar su patrimonio, los bolsos, las valijas, los hoteles, entre otros. Señor presidente: en esta etapa, la vicepresidenta y ex presidenta viene a terminar con sus múltiples causas penales, con el pacto con Irán. Sepa que no puede tapar el sol con las manos. Por otro lado, la libertad de expresión por parte de los periodistas, solapadamente, intentan censurar.

Señor presidente: queremos un país democrático, libre y soberano, donde existan posibilidades de trabajo que dignifiquen a todos y a cada uno de los habitantes de este país, donde tanto periodistas, comunicadores sociales, simples habitantes puedan expresarse libremente sin ser cuestionados ni perseguidos.

Señor presidente, no queremos ser Venezuela, Cuba o Irán.

Federico Montes de Oca

DNI 30.258.583

Viedma