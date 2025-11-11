Más de 100 años de historia: el legado del Tiro Federal de General Roca

Hablar del Tiro Federal de General Roca es hablar de una parte viva de la historia local. Su origen se remonta a los tiempos fundacionales de la ciudad, cuando en 1879 las fuerzas del Ejército Expedicionario establecieron aquí la más importante guarnición militar de la Patagonia. Desde entonces, la práctica del tiro ha estado ligada al espíritu de la comunidad roquense.

De los primeros disparos al nacimiento de una institución

A comienzos del siglo XX, los ecos de los fusiles militares se transformaron en deporte. El 2 de enero de 1902, un grupo de vecinos encabezados por don Alfredo Viterbori dio forma a la primera comisión organizadora del Tiro Federal. No estaban solos: el ministro de Guerra, general Pablo Ricchieri, apoyó el proyecto y ordenó al Regimiento 2 de Artillería de Montaña enviar instructores y facilitar armas y municiones. Incluso el personal de la prisión militar —donde hoy se levanta el colegio Domingo Savio— colaboró en la construcción del primer polígono de tiro.

Eliminatorias para el nacional de tiro en Mar del Plata 1981 (Archivo Diario Río Negro)

El sueño se consolidó el 6 de junio de 1915, cuando se fundó oficialmente el Tiro Federal de General Roca, con el propósito de brindar a la juventud un espacio de esparcimiento sano y promover el conocimiento responsable de las armas de fuego. La primera comisión estuvo presidida por Jorge Von Haunschild, e integrada por referentes locales como Nicolás Hale Borwer, Lucindo Martínez y Guillermo Miró, entre otros.

Del barrio norte al corazón deportivo de la ciudad

Con esfuerzo y entusiasmo, los socios construyeron su propio polígono en terrenos cedidos por Institutos Penales, donde hoy se encuentra el edificio del casino de oficiales de la Unidad U-5. Más tarde, el Tiro Federal se trasladó al barrio norte, dando nombre al lugar. Desde allí, fue padrino y mentor de otras instituciones de tiro de la región, como las de Allen, Cinco Saltos y Villa Regina.

Vista actual de las instalaciones de la Asociación (Andrés Maripe)

En 1937, bajo la presidencia del doctor Raúl A. Pastor, la institución vivió una etapa de gran crecimiento. Sin embargo, los embates del clima también dejaron su huella: en 1965, un violento aluvión destruyó sus instalaciones, interrumpiendo por varios años la práctica de tiro.

Renacer entre la pólvora y el esfuerzo

Lejos de rendirse, los socios mantuvieron vivo el espíritu. Tras la fusión de los clubes Italia Unida, Río Negro y Tiro Federal, que dio origen al Deportivo Roca, un grupo de apasionados decidió revivir la institución. En 1970 comenzaron las obras de su nuevo complejo deportivo, y en 1979 se inauguró el moderno polígono de la calle La Porteña (hoy Evita), con 20 líneas de tiro en carabina .22 a 50 metros y 8 líneas a 25 metros para pistola y revólver. Era, por entonces, el polígono más avanzado de la Patagonia.

Con el tiempo, la entidad amplió sus horizontes e incorporó actividades deportivas como fútbol, básquet, bochas y ajedrez, además de fortalecer su rol social y cultural, con una sede céntrica que se transformó en punto de encuentro para generaciones de vecinos.

De la tradición al presente

No todo fue éxito: en 1975, la vieja cancha de avenida Roca y Moreno fue demolida, dejando atrás historias y recuerdos de figuras locales como Rafael Pérez, los Catoira, los Porro y “Coco” Escudé. Pero la institución supo reinventarse una vez más.

Restos de la vieja cancha ubicada en avenida Roca y Moreno, demolida en septiembre de 1975 (Archivo Diario Río Negro

Hoy, el Tiro Federal de General Roca sigue vigente. Ofrece cursos de tiro en distintos niveles, asesoramiento legal y deportivo, y gestiona trámites ante el organismo nacional encargado del control de armas. Tras la reciente disolución de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC) en julio de 2025, esa función volvió al histórico Registro Nacional de Armas (RENAR), bajo la órbita del Ministerio de Seguridad.

Más de un siglo después de sus primeros disparos, el Tiro Federal continúa siendo un símbolo de disciplina, camaradería y pasión por el deporte. Un testimonio de cómo General Roca, entre historia y puntería, sigue apuntando siempre hacia adelante