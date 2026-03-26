Bariloche, sede del Congreso de cáncer de mama: «Quienes transitaron la enfermedad muestran que se puede salir adelante»

Bariloche será sede del primer Congreso Federal para pacientes con cáncer de mama “Enlazadas”. La cita es el 8 de mayo en el auditorio de la Cooperativa de Electricidad Bariloche (CEB) y la entrada es gratuita -aunque se requiere acreditación previa por mail-.

El encuentro destinado a pacientes y expacientes combina información médica actualizada, herramientas prácticas y experiencias compartidas. Nació hace 13 años en el Centro Mamario del Hospital Austral con la idea de armar un espacio de contención y formación entre las mujeres que habían transitado -o aun transitaban- una enfermedad oncológica.

“El foco estuvo puesto en: ¿qué pasa después que alguien tuvo cáncer de mama? El desafío fue que esas pacientes no lo transiten solas. El congreso se fue replicando cada octubre, mes de concientización sobre el cáncer de mama”, explicó Daniela Berdinelli, psicooncóloga del Hospital Austral y del Instituto Alexander Fleming.

Durante esa jornada, se brinda información médica, psicooncológica, de nutrición, se generan espacios motivacionales y de trabajo con el cuerpo. Este año, los organizadores decidieron replicar el encuentro a distintas provincias para que “no todo quede en Capital Federal o en Buenos Aires”. Con la primera experiencia en Bariloche, Enlazadas se volvió federal.

¿Por qué se hace hincapié en la etapa posterior a la enfermedad? Berdinelli recalcó que “la paciente recibe mucho apoyo y contención por parte de la familia y amigos durante el proceso, pero cuando termina el tratamiento, todo queda atrás y de la noche a la mañana, debe volver a su rutina como si nada hubiera pasado”.

“Lo cierto es que su imagen corporal se vio afectada, estuvo invadida con tratamientos durante bastante tiempo. También aparecen los miedos a los controles. De esta forma, hacemos un acompañamiento y brindamos herramientas para transitar ese camino. Hay charlas de automaquillaje, de lo que pasa con la sexualidad de la paciente -que se ve afectada-, de cómo manejar la información con los hijos y hasta cómo nutrirse adecuadamente”, comentó.

En el congreso, las pacientes se encuentran con otras mujeres que transitan el mismo diagnóstico y se comparten experiencias. “Siempre hay algún testimonio de alguien que transitó la enfermedad y aporta herramientas. Se trata también de validar esos aspectos emocionales por los que atraviesa. Pero no es un espacio de catarsis”, definió.

En el congreso se pueden inscribir mujeres que hayan transitado el cáncer de mama -o lo hagan en ese momento-, familiares, amigos, hijos. Está abierto a la comunidad.

Cómo seguir después de un diagnóstico

Florencia Costantino, médica mastóloga de la Fundación Intecnus de Bariloche, definió el encuentro como“innovador ya que es armado por pacientes para nuestras pacientes”. “Se aportan herramientas para seguir después de un diagnóstico, la posibilidad de hacer danza terapia, mover el cuerpo y habitarlo después de la enfermedad”, valoró la médica.

También habrá charlas sobre la actualidad médica con los nuevos tratamientos y diagnósticos que “cambiaron radicalmente el pronóstico de los pacientes”. Si bien no hay estadísticas regionales, se estima que hay 22 mil nuevos casos de cáncer de mama por año en Argentina. Costantino advirtió también que hay una mayor incidencia en pacientes jóvenes.

“Antes -acotó- había lesiones que eran incurables; ahora tenemos una tasa de curación importante. En Enlazadas les dan herramientas a nivel nutricional para mejorar los factores de riesgo de cáncer de mama, con ejercicios incluso para relajar, y consejos de nutrición. Es muy rico el congreso no solo en la parte médica sino en todas las aristas que influyen en la enfermedad”.

¿Qué puede aportar el congreso? La médica de Bariloche consideró que “fe y esperanza respecto a que esto tiene un fin y un sentido”. “No solo se habla de cómo transitar la enfermedad sino cómo salir adelante. Estos congresos son enriquecedores no solo para los pacientes sino para todos los que asisten. Las pacientes que ya han transitado la enfermedad quieren demostrar que se puede salir adelante y la esperanza siempre está”, concluyó Costantino.

El mail para inscribirse en el congreso es enlazadas.cancerdemama@gmail.com. La entrada es libre y gratuita, pero se requiere acreditación previa.