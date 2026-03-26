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Cartas

Estrategia audaz de Trump

Carta de Lector

Por Carta de lector

Julio Beby Salto
DNI 7.576.458

CIPOLLETTI

Leyendo los últimos acontecimients de la guerra entre EE.UU e Israel contra Irán.
Estamos de acuerdo en que Estados Unidos tiene las fuerzas armadas más poderosas.
¿Qué estará pasando?.
¿Los estrategas no estarán en cierta forma permitiendo que los adversarios hagan daños, y que la opinión pública -y publicada- piense “hay que actuar antes de que…?.
¿Y entonces apelar a un Arsenal inimaginable, no atómico pero hipersónico?.
Todo puede ser.
Quiera Dios que surjan negociaciones y termine esta pesadilla.


Temas

EE.UU.

guerra

Irán

Julio Beby Salto
DNI 7.576.458

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