Estrategia audaz de Trump
Julio Beby Salto
DNI 7.576.458
CIPOLLETTI
Leyendo los últimos acontecimients de la guerra entre EE.UU e Israel contra Irán.
Estamos de acuerdo en que Estados Unidos tiene las fuerzas armadas más poderosas.
¿Qué estará pasando?.
¿Los estrategas no estarán en cierta forma permitiendo que los adversarios hagan daños, y que la opinión pública -y publicada- piense “hay que actuar antes de que…?.
¿Y entonces apelar a un Arsenal inimaginable, no atómico pero hipersónico?.
Todo puede ser.
Quiera Dios que surjan negociaciones y termine esta pesadilla.
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