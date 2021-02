"Hong Kong", la colaboración de Andrés Calamaro con un rapero español

Andrés Calamaro está de vuelta, pero esta vez como partenaire. No se trata de algo suyo, aunque haya algo muy suyo allí (ya veremos qué). ¿De qué va la cosa, entonces? De su flamante colaboración con el rapero español C. Tangana para "Hong Kong", uno de los cortes que serán parte de "El madrileño", disco el músico... madrileño editará este viernes. El trabajo incluye la no menos sorprendente colaboración del uruguayo Jorge Drexler para el corte "Nominao". Ambos cortes fueron fueron editados este martes en simultáneo y están unidos temáticamente hablando.

"En mi puta vida me hubiese imaginado que en el mejor disco de mi carrera pudiese haber un rock and roll con baterías y guitarras eléctricas”, escrito C. Tangana a propósito de la colaboración con Calamaro, una canción muy cercana al estilo del El Salmón pero no evidentemente al del español.

“Tengo una flor en el culo y un camello en Hong Kong./ Tengo un cohete en el pantalón./ Tengo una flor en el culo y una geisha en Japón./ Tus banderillas en el corazón”, dice el estribillo y es ahí donde encontramos un guiño a la lírica de Calamaro: "Tengo un cohete en el pantalón" es un verso que forma parte del legendario "Mil horas", tema de su autoría que aportó a Los Abuelos de la Nada cuando era parte de aquella formación.

Algo más de C. Tangana, por si no lo tenías (nosotros no lo teníamos...)

Decíamos que ambos video están conectados entre sí y es porque los tres artistas aparecen en ambos, y hay dos localizaciones que se repiten: un montacargas y un club nocturno. Hay chicas, baterías, copas, abrazos y comentarios picantes, propios de una buena noche de juerga.