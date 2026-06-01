Caso $LIBRA: la falta de recursos tecnológicos frena la ruta del dinero en las billeteras virtuales

La investigación judicial por el caso $LIBRA registró un freno operativo clave ante la imposibilidad de rastrear las billeteras virtuales implicadas. La UFECI (Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia) admitió formalmente que carece de las herramientas tecnológicas y las licencias de software necesarias para continuar con la trazabilidad de los fondos sospechosos y reconstruir la ruta del dinero del criptoactivo.

Según reveló una nota publicada por el diario La Nación, el freno se produce justo cuando el fiscal federal Eduardo Taiano solicitaba profundizar el análisis sobre un entramado de transferencias que suman US$ 4.780.100, realizadas en momentos clave del nacimiento de la criptomoneda entre enero y febrero de 2025.

Ruta del dinero cripto: por qué la UFECI se quedó sin software para investigar el caso $LIBRA

En las primeras etapas del caso, la UFECI —conducida por el fiscal Horacio Azzolin— había logrado identificar un flujo sospechoso de «información privilegiada». Mediante el uso de herramientas informáticas, detectaron un grupo de 74 billeteras virtuales que compraron masivamente más de US$13 millones en activos durante los escasos 22 segundos previos al tuit del presidente Javier Milei que disparó el interés público por la moneda.

Sin embargo, el rastreo de precisión científica sobre la blockchain se interrumpió por motivos presupuestarios:

Herramientas de promoción: El organismo judicial había logrado identificar las transacciones utilizando una versión de prueba gratuita («demo») por tiempo limitado de un software de alta complejidad.

Ajuste presupuestario: Tras expirar dicha licencia de cortesía, y en el marco del ajuste financiero actual, la Procuraduría aún no pudo adquirir la versión corporativa paga.

El costo de mercado: De acuerdo con especialistas y licitaciones públicas consultadas por el matutino porteño, el valor de estos programas forenses (como Chainalysis, TRM Labs o QLUE) oscila entre los US$50.000 y los US$400.000 anuales.

Devaluación y lavado: ¿se puede quebrar el anonimato de la blockchain con programas gratuitos?

A pesar de la justificación material presentada por la UFECI en un escrito remitido a la Fiscalía, diversos expertos, investigadores privados y miembros de fuerzas de seguridad relativizaron la imposibilidad de avanzar.

“Es totalmente posible hacer trazabilidad de criptoactivos con herramientas gratuitas de fuentes abiertas”, señaló el consultor externo Denis Banchero.

Especialistas en la materia coinciden en que, si bien las plataformas premium agilizan los tiempos de cruce de datos y automatizan la detección de patrones ilícitos, no reemplazan el rastreo manual o «trabajo de hormiga» que puede realizarse mediante herramientas de acceso público como Arkham Intel. De hecho, fue mediante estos entornos abiertos que analistas informáticos lograron reconstruir de forma pública los giros de fondos que vinculan al empresario Hayden Davis con cuentas locales en los días previos al colapso de $LIBRA.

El fiscal Taiano deriva la investigación de las billeteras virtuales a la Policía Federal

Ante la declaración de la UFECI sobre su falta de insumos técnicos, el fiscal Taiano tomó la decisión de redirigir los pedidos de informes solicitados por las querellas hacia el Departamento Técnico del Cibercrimen de la Policía Federal Argentina (PFA), fuerza que sí cuenta con la capacidad operativa y los sistemas licenciados vigentes para romper el anonimato de la cadena de bloques.

La falta de coordinación e infraestructura tecnológica expone los límites normativos y de financiamiento en las unidades especializadas del Estado, en un escenario donde los activos digitales ganan cada vez más peso en las causas de presunta corrupción y delitos financieros a nivel nacional.