Sorpresa en el PJ de Neuquén: la oposición se quedó con la conducción del Congreso Provincial

La conducción de José Asaad como presidente del Partido Justicialista de Neuquén sufrió su primer revés este domingo, cuando la oposición, cercana al histórico sector del parrillismo, logró imponerse en la elección de autoridades del Congreso Provincial.

La sesión, que se realizó en la localidad de Vista Alegre, fue supervisada por dos veedores de la Justicia Electoral de la provincia y abordó un temario con cuatro ejes principales.

Uno de ellos fue la designación de autoridades del Congreso. Según los cálculos iniciales, la primera minoría iba a quedar en manos del sector de Asaad —actual titular del Consejo Provincial e intendente de Vista Alegre—, pero el resultado fue adverso.

Al momento de votar, la oposición asociada con el peronismo kirchnerista terminó imponiéndose por 32 a 27 votos. Los números se repitieron también en los demás ejes, lo que fue destacado luego en un comunicado publicado por este sector del partido.

El documento vinculó a Asaad (electo por la lista de Peronismo Territorial) con el oficialismo provincial y destacó que el espacio alineado con el gobierno neuquino se quedó sin representación en la conducción del cuerpo.

Las nuevas autoridades del Congreso Provincial

Con la votación de ayer, el cuerpo quedó conformado con Luis «Pichi» Sagaseta como presidente, Marcela Valenzuela como vicepresidenta primera, Roberto Sáez como vicepresidente segundo, Fernando Pieroni como secretario de actas y Susana Valdez como secretaria general.

Desde la oposición interna se resaltó el carácter «federal» de la nueva mesa de conducción y señalaron que garantizará «la participación de compañeras y compañeros de distintos puntos de la provincia».

Según informaron fuentes del partido a Diario RÍO NEGRO, la propuesta kirchnerista también superó en votos a la del oficialismo en la elección de autoridades para la Junta Electoral y el Tribunal de Disciplina.

Ante la consulta de este medio, el Consejo Provincial reconoció el resultado y descartó que la conducción del partido esté en discusión, ya que fue «la que eligieron los afiliados en las elecciones» que se hicieron hace tres meses.

Las desafiliaciones, otra vez en análisis

El Congreso logró convocar en Vista Alegre a 60 de los 72 congresales. Entre ellos estuvieron los representantes de las localidades del interior que en la elección de marzo compitieron con una boleta «corta» y que, según las estimaciones partidarias, habrían sido los responsables de inclinar la balanza.

La división del PJ ya había ganado tensión hace un par de semanas, cuando el Consejo Provincial dio de baja un pedido masivo de desafiliación.

El planteo, que incluso llegó a la Justicia Federal, cobró notoriedad porque entre los dirigentes incluidos aparecía el propio Asaad, además de otras figuras partidarias referenciadas con la gestión de Rolando Figueroa.

La sesión también aprobó un documento político donde se rechazó la detención domiciliaria de la expresidenta Cristina Kirchner y criticó con dureza el modelo económico implementado por el gobierno de Javier Milei.