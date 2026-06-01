Robaron dos yeguas de carrera y hallaron restos faenados, pollos robados y un arma en una chacra de Mainqué

Amenazó a policías con una escopeta durante una inspección y ahora es intensamente buscado en Mainqué.

La investigación por el robo de dos yeguas de carrera en Ingeniero Huergo derivó en un importante operativo policial en una chacra de Mainqué, donde se hallaron restos de animales faenados, aves presuntamente sustraídas, un arma de fuego y diversos elementos considerados de interés para la causa. Además, la Justicia mantiene la búsqueda de un peón rural acusado de amenazar a efectivos policiales con una escopeta.

El caso comenzó tras la denuncia por la desaparición de dos yeguas destinadas a competencias hípicas, animales de alto valor económico que fueron sustraídos de un establecimiento rural de Huergo. A partir de la denuncia, personal policial y brigadas rurales iniciaron tareas investigativas y rastrillajes para reconstruir los movimientos de los animales y seguir posibles rastros.

La pista que llevó a una chacra de Mainqué

Con el avance de la investigación, los datos reunidos orientaron las sospechas hacia la chacra 377 de Mainqué. Los efectivos se presentaron en el lugar para realizar averiguaciones relacionadas con la desaparición de los equinos, pero el procedimiento tomó un giro inesperado.

Según consta en la causa, un peón rural de 32 años que se encontraba en el predio se negó a permitir el ingreso de los uniformados y los amenazó con una escopeta. De acuerdo con la investigación, les advirtió que nadie entraría a la propiedad y que respondería a los disparos si intentaban hacerlo.

A raíz de esa situación se inició una causa por amenazas agravadas y tenencia ilegal de arma de fuego. El sospechoso continúa prófugo y es buscado por la Justicia.

Restos de equinos y una soga reconocida por las víctimas

Posteriormente, con intervención de la fiscal Celeste Benatti y tras obtener la correspondiente orden judicial, se concretó un allanamiento en la chacra.

Durante la inspección, los investigadores encontraron en distintos sectores del predio y entre las plantaciones frutales panzas, vísceras y restos con pelaje compatible con equinos. También secuestraron una soga que fue reconocida por una de las víctimas del robo de las yeguas.

Los hallazgos quedaron sujetos a pericias para determinar si efectivamente corresponden a los animales denunciados como sustraídos.

Un demorado y más evidencias

En medio del operativo fue demorado un hombre de 33 años cuando intentaba abandonar el lugar transportando un recipiente plástico con restos de vísceras animales.

Su situación procesal quedó bajo análisis mientras avanzan las actuaciones judiciales y las pericias destinadas a establecer el origen de los elementos secuestrados.

Dentro de una vivienda ubicada en el predio, los efectivos hallaron además un revólver calibre 32 de caño largo con cinco municiones alojadas en el tambor. También secuestraron cuatro teléfonos celulares que serán sometidos a análisis para determinar si contienen información relevante para la investigación.

En el exterior del inmueble, específicamente en una letrina, personal especializado encontró restos de carne correspondientes a animales recientemente faenados, los cuales fueron documentados y preservados como evidencia.

Pollos robados y nuevas líneas de investigación

El procedimiento permitió además descubrir otro posible delito. En bins ubicados dentro de la chacra aparecieron 16 pollos con características similares a los denunciados como robados días atrás en un establecimiento de producción avícola de la región.

Ante esta situación, la Fiscalía dispuso el secuestro de las aves para incorporarlas a una investigación paralela por presunto encubrimiento.

El operativo fue llevado adelante de manera conjunta por efectivos de la comisaría 66 de Mainqué, brigadas rurales de Villa Regina, General Roca y Allen, personal de la comisaría 16 de Ingeniero Huergo, integrantes del COER y peritos de Criminalística.

Lo que comenzó como una investigación por el robo de dos yeguas de carrera terminó revelando indicios de abigeato, faena clandestina y otros posibles delitos rurales. Los elementos secuestrados serán ahora sometidos a distintas pericias para determinar responsabilidades y avanzar en el esclarecimiento de los hechos.