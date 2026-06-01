Gustavo Alfaro definió los convocados de Paraguay para el Mundial 2026 con nombres del fútbol argentino

Gustavo Alfaro presentó la nómina definitiva de Paraguay para la Copa del Mundo.

El cuerpo técnico de la Selección de Paraguay que dirige Gustavo Alfaro dio a conocer la lista de 26 jugadores que defenderán la Albirroja en la cita de Estados Unidos, México y Canadá. Entre los convocados figuran cinco futbolistas de clubes argentinos.

La Albirroja busca reinstalarse en la gran escena del fútbol tras 16 años de ausencia en las Copas del Mundo y si bien prácticamente no había dudas, la plaza 26 la pelearon hasta último momento dos jugadores. Finalmente el técnico argentino se decidió por Isidro Miguel Pitta Saldívar.

El delantero de 26 años, viene de ser titular y de jugar 84 minutos en el triunfo del Red Bull Bragantino sobre Internacional de Porto Alegre, este domingo por la fecha 18 del Brasileirao. Alfaro lo esperó hasta lo último a Mathías Villasanti, sin embargo, el mediocampista no pudo llegar a tiempo en cuanto a su puesta a punto tras una larga inactividad de nueve meses.

26 nombres construyen esta pieza que pone fin a la espera.



¡Ellos nos representarán en el torneo más esperado por todo un pueblo!



📋 Aquí están los convocados por el DT Gustavo Alfaro en la Copa Mundial de la FIFA 2026.



¡VAMOS, ALBIRROJA! ¡VAMOS, PARAGUAY! 🇵🇾 pic.twitter.com/WNANfnTx2F — Selección Paraguaya (@Albirroja) June 1, 2026

El plantel de Paraguay de Gustavo Alfaro para el Mundial 2026

Arqueros: Roberto Fernández (Cerro Porterño), Orlando Gill (San Lorenzo de Almagro), Gastón Olveira (Olimpia).

Defensores: Gustavo Velázquez (Cerro Porteño), Juan José Cáceres (Dinamo Moscú), Gustavo Gómez (Palmeiras), Omar Alderete (Sunderland), Fabián Balbuena (Gremio), José Canale (Lanús), Junior Alonso (Atlético Mineiro), Alexandro Maidana (Talleres).

Medicampistas: Diego Gómez (Brighton), Andrés Cubas (Vancouver Whitecaps), Damián Bobadilla (São Paulo), Matías Galarza (Atlanta United), Braian Ojeda (Orlando City), Mauricio (Palmeiras), Alejandro Romero Gamarra (Al-Ain), Gustavo Caballero (Portsmouth).

Delanteros: Miguel Almirón (Atlanta United), Julio Enciso (Racing de Estrasburgo), Ramón sosa (Palmeiras), Antonio Sanabria (Cremonese), Alex Arce (Independiente Rivadavia), Gabriel Ávalos (Independiente), Isidro Pitta (Bragantino).

Con información de ESPN

El fixture de la Selección d Paraguay en el Mundial 2026

El elenco de Gustavo Alfaro, este viernes jugará un amistoso ante Nicaragua en el Defensores del Chaco. Será para despedir a los jugadores, que una semana después debutarán en certamen mundialista.

12 de junio: Paraguay vs. Estados Unidos, 22 horas, en el SoFi Stadium.

19 de junio: Paraguay vs. Turquía, 1:00 (madrugada del sábado), Levi’s Stadium.

25 de junio: Paraguay vs. Australia, 23 horas, Levi’s Stadium.