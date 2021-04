Horacio Cabak desligó a su vestuarista de su escandalosa separación

Visiblemente nervioso, Horacio Cabak volvió a referirse a su escandalosa separación. Pese a manifestar el lunes que no iba a hacer mención al tema, el exmodelo desligó ayer a su vestuarista del tema.

“Me enteré de algunas cosas. Yo no voy a hablar sobre mi vida privada. Lo único que voy a decir es que la persona de la que se estuvo hablando durante todo el día, Belén, fue mi vestuarista durante años, cuando trabajaba ella en Magazine, es mi vestuarista acá en Polémica, es una compañera de todos nosotros”, dijo refiriéndose a Belén Lanosa Escubert, señalada en el entorno del espectáculo.

“Se la agarraron con ella y no entiendo por qué- continuó Cabak- El único vínculo que me une a ella fuera de lo que es este programa son dos likes en Instagram porque es mi vestuarista. Le puse dos likes en dos fotos que se sacó, de buena onda”.

“Ese es mi vínculo con la chica que estuvieron maltratando durante todo el día. Ella es la que me saca las fotos acá en el programa para subir a Instagram. Eso es lo único que voy a decir. Nunca hablé de mi vida privada ni voy a hacerlo, ni acá, ni con un notero, ni cuando vaya a ningún lado”, añadió Cabak.

“Cualquier situación de mi vida privada que yo deba resolver, la voy a resolver muy lejos de los medios. Siempre. Pero lo que pasa con Belén hoy es que la responsabilizaron de cosas que no existen. La agredieron, le adjudicaron una cantidad tremenda de cosas que no tienen nada que ver”, reiteró un tanto enojado.

“No voy a hablar de lo que le dijo mi mujer a Ángel De Brito- señaló el conductor en Polémica en el Bar- Lo único que hay son dos likes a una compañera de trabajo, que es una amiga mía de años con quien tengo un vínculo netamente laboral y amigable, porque es una gran profesional. Se la agarraron con ella porque encontraron dos likes y un fueguito”.

Ante la consulta de sus compañeros, Cabak respondió: "No creo que sea una cuestión política ni nada de eso (...) No tengo un solo reclamo para hacerle a mi mujer. Vengo de una gran exposición por mi salud, es toda una situación compleja. Si yo me hubiese tomado la semana que la producción me propuso que me tomara, todo hubiera sido mucho peor. Si hay algo para solucionar, se va a solucionar muy lejos de un estudio de televisión”.

“Hace 27 años estoy con mi mujer y nadie sabe si nosotros tuvimos una discusión, un problema, un mal momento, nadie se enteró cuando estábamos embarazados, prácticamente nadie se enteró en el momento del parto, nadie se enteró nunca de nada. Y si hay algo que no me importa nada en este momento es lo que se diga, lo que se publique, lo que se invente”, concluyó.