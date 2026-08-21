Horóscopo chino de Ludovica Squirru hoy, viernes 21 de agosto de 2026: predicciones para cada signo

El horóscopo chino de Ludovica Squirru para este viernes 21 de agosto de 2026 llega bajo la influencia del Conejo de Fuego yin, una combinación que invita a actuar con sensibilidad, intuición y diplomacia, pero sin perder de vista los objetivos personales.

De acuerdo con las claves compartidas por Ludovica Squirru Dari, la jornada tiene Ki diario 6 y presenta choque con el Gallo. Entre las afinidades del día aparecen Rata, Tigre, Conejo, Caballo, Cabra, Perro y Chancho.

La energía de este viernes también es considerada favorable para casarse, hacer negocios, realizar actividades sociales, orar, concebir, mudarse, limpiar y reorganizar la casa, cambiar la cama de lugar, firmar contratos, sembrar y viajar. En cambio, se aconseja evitar actividades como cavar, cortarse el pelo o realizar instalaciones de gas y electricidad.

Horóscopo chino de Ludovica Squirru para hoy, viernes 21 de agosto

Rata

La Rata aparece entre los signos con afinidad con la energía de este viernes, por lo que puede encontrar mayor facilidad para avanzar en conversaciones y acuerdos. En el trabajo, será un buen momento para retomar contactos y poner sobre la mesa una propuesta. En el amor, una charla sincera puede aclarar aquello que venía generando dudas. Consejo: aprovechá el movimiento del día, pero no prometas más de lo que podés cumplir.

Búfalo

El Búfalo necesitará adaptarse a una jornada que puede resultar más cambiante de lo habitual. La energía del Conejo propone flexibilidad y cierta apertura emocional, algo que puede chocar con su necesidad de seguridad. En cuestiones económicas, conviene mantener la prudencia. Consejo: no intentes controlar cada detalle y dejá margen para los cambios de último momento.

Tigre

El Tigre es otro de los animales que aparece con buena afinidad durante este viernes. La jornada puede favorecer las iniciativas personales, los encuentros y aquellas decisiones que requieren determinación. También será un día interesante para planificar un viaje o iniciar un proyecto. En el plano sentimental, habrá posibilidades de recuperar entusiasmo. Consejo: usá tu impulso para construir y no para entrar en discusiones innecesarias.

Conejo

El Conejo es el protagonista del día y puede sentir con mayor intensidad la energía disponible. Será una jornada para escuchar la intuición, ordenar prioridades y animarse a tomar una decisión que venía postergando. Los vínculos personales ocuparán un lugar importante y será conveniente evitar los extremos. Consejo: confiá en tu percepción, pero analizá los detalles antes de dar un paso definitivo.

Dragón

Para el Dragón, este viernes puede traer situaciones que obliguen a bajar la velocidad. No todo necesitará una respuesta inmediata. En el trabajo, será mejor observar el escenario antes de intervenir, especialmente si existen diferencias de criterio. En el amor, evitar imponer una posición facilitará los acuerdos. Consejo: la paciencia puede darte una ventaja que la impulsividad no conseguiría.

Serpiente

La Serpiente tendrá una jornada apropiada para observar, planificar y moverse estratégicamente. La intuición estará especialmente activa y permitirá detectar oportunidades que otros podrían pasar por alto. Buen momento para revisar contratos, proyectos o cuestiones económicas. Consejo: mantené cierta reserva sobre tus planes hasta que estén más avanzados.

Caballo

El Caballo aparece entre las afinidades del Conejo de Fuego yin, por lo que puede atravesar un viernes dinámico y favorable para moverse, viajar o concretar encuentros. En el trabajo podrían aparecer novedades interesantes. En el amor, será importante equilibrar la necesidad de libertad con los compromisos asumidos. Consejo: aprovechá las oportunidades sin dispersar tu energía.

Cabra

La Cabra también forma parte de los signos favorecidos por las afinidades de la jornada. La sensibilidad del Conejo puede potenciar su creatividad y capacidad para conectar con los demás. Es un buen viernes para asuntos relacionados con el hogar, la decoración, una mudanza o cambios dentro de la casa. Consejo: hacé lugar a lo nuevo, incluso si para eso primero necesitás desprenderte de algo viejo.

Mono

El Mono deberá evitar querer resolver todo simultáneamente. Pueden aparecer varias propuestas, conversaciones o asuntos pendientes reclamando atención. En materia laboral será conveniente establecer prioridades y no dejarse llevar por promesas demasiado atractivas. Consejo: concentrarte en un objetivo será mucho más productivo que intentar abarcarlo todo.

Gallo

El Gallo es el signo que entra en choque con la energía de este viernes, por lo que conviene transitar la jornada con mayor cautela. Esto no implica necesariamente acontecimientos negativos, sino una tendencia a encontrar obstáculos, demoras o diferencias de opinión. Será mejor postergar enfrentamientos y revisar cuidadosamente las decisiones importantes. Consejo: no fuerces situaciones; lo que hoy se demora puede encontrar una mejor resolución más adelante.

Perro

El Perro aparece entre las afinidades destacadas del día. Puede ser una jornada favorable para los vínculos, las reuniones y los proyectos compartidos. En el terreno laboral, la colaboración con otras personas dará mejores resultados que avanzar en soledad. En el amor, habrá espacio para recuperar confianza. Consejo: escuchá a quienes demostraron estar de tu lado.

Chancho

El Chancho completa el grupo de animales con afinidad durante este viernes. La energía puede favorecer los encuentros, los asuntos familiares y las decisiones relacionadas con el hogar. También es una buena jornada para viajar, organizar actividades sociales o concretar una conversación pendiente. Consejo: disfrutá de lo que funciona sin adelantarte a problemas que todavía no existen.

Qué hacer y qué evitar este viernes 21 de agosto, según Ludovica Squirru

Según las recomendaciones difundidas por Ludovica Squirru, la energía del Conejo de Fuego yin resulta especialmente favorable para casamientos, negocios, actividades sociales, mudanzas, limpieza y reorganización del hogar, firma de contratos, viajes y siembra.

En cambio, entre las actividades que sería preferible evitar durante la jornada aparecen cavar, cortarse el pelo y realizar instalaciones de gas o electricidad.

El Gallo deberá prestar especial atención por encontrarse en choque con el signo del día, mientras que Rata, Tigre, Conejo, Caballo, Cabra, Perro y Chancho cuentan con una mayor afinidad energética para aprovechar este viernes.