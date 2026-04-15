Argentina refuerza su defensa aérea con nuevos radares desarrollados por INVAP

El Ejército Argentino incorporó y puso en servicio dos radares móviles de vigilancia aérea RPA-200M, en el marco del proceso de modernización de sus capacidades operativas.

Diseñados y fabricados por INVAP, estos sistemas representan un avance en materia de control del espacio aéreo y defensa nacional, al tratarse de tecnología desarrollada íntegramente en el país.

Un radar de alta capacidad

El RPA-200M es un radar tridimensional móvil capaz de detectar y seguir de manera simultánea más de mil blancos. Su tecnología le permite identificar aeronaves en distintos rangos de altitud y distancia, lo que lo convierte en una herramienta clave para tareas de vigilancia aérea.

Además, integra múltiples sistemas complementarios que mejoran su precisión y alcance, optimizando la cobertura en distintos escenarios operativos.

Versatilidad y despliegue rápido

Entre sus principales características, se destaca su diseño compacto, que facilita el transporte y permite un despliegue rápido en el terreno. El sistema puede operar tanto de forma local como remota, con una dotación mínima de personal.

Esta versatilidad lo hace adaptable a diferentes situaciones, desde misiones de control rutinario hasta contextos de mayor exigencia operativa.

Desarrollo nacional y modernización

La incorporación de estos radares no solo fortalece las capacidades del Ejército, sino que también consolida el rol de la industria tecnológica nacional en el ámbito de la defensa.

En ese sentido, el avance refuerza la apuesta por el desarrollo de sistemas propios y la reducción de la dependencia de equipamiento extranjero, en línea con una estrategia de soberanía tecnológica aplicada al control del espacio aéreo.