Oficialismo y oposición miden fuerzas en el Congreso con agendas contrapuestas

En una semana sin sesiones, oficialismo y oposición miden fuerzas con agendas contrapuestas. En el Senado, La Libertad Avanza retomó el debate del proyecto del Gobierno sobre inviolabilidad de la propiedad privada, mientras que en la Cámara de Diputados distintos bloques comienzan a unificar un proyecto para aliviar a familias sobreendeudadas con tarjetas de crédito y billeteras virtuales.

La jefa del bloque libertario, Patricia Bullrich, busca acuerdos con las bancadas dialoguistas para dictaminar la semana próxima y votar la siguiente el proyecto de propiedad privada del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, que introduce cambios en venta de tierras, expropiaciones, desalojos, uso de terrenos incendiados y tenencia de propiedades en barrios populares.

La discusión se reanudó este miércoles en las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General, donde expusieron invitados críticos del proyecto.

Uno de los puntos más cuestionados fue la eliminación de los límites para la adquisición de tierras rurales por parte de privados extranjeros. Matías Oberlin Molina, del Observatorio de Tierras integrado por investigadores del CONICET y la UBA, advirtió que más de 13 millones de hectáreas están actualmente en manos extranjeras, una cifra que representa el 4,97% de la superficie nacional.

Si bien el porcentaje está lejos del límite vigente, que es del 15%, el especialista alertó que el problema es “la concentración en regiones específicas” donde las tierras tienen un valor productivo, ambiental o hasta geopolítico.

La ministra de Ambiente de Buenos Aires, Daniela Vilar, subió la apuesta y denunció que la ley también permitirá “entregar nuestros ríos, lagos y acuíferos” con la derogación de artículos vigentes. “Vamos a poner en venta el acceso al agua de los argentinos. Complementado con la Ley de Glaciares, el escenario es catastrófico”, lamentó.

Vilar, funcionaria de Axel Kicillof, sostuvo que “una cosa es la inversión productiva y otra cosa es la propiedad del suelo. No se necesita ser dueño de la tierra para realizar una inversión”. De esa manera salió al cruce de Sturzenegger, quien aseguró ante los senadores que el objetivo de la propuesta es atraer inversiones privadas.

El capítulo vinculado a los desalojos también fue cuestionado. Según señaló Gervasio Muñoz, de Inquilinos Agrupados, se habilita un “desalojo ultra exprés” donde “si te atrasás con el pago de alquiler, te desalojan de inmediato”. Algo preocupante en un contexto donde, indicó, los precios de los alquileres se disparan y muchas empresas pagan salarios en cuotas.

Desendeudamiento familiar

En la Cámara de Diputados, la oposición puso en debate una veintena de proyectos que prestan auxilio a las familias que se sobreendeudan para gastos básicos de consumo. La intención de diputados de Unión por la Patria, el interbloque Unidos, Innovación Federal y la monobloquista Marcela Pagano es unificar una iniciativa que genere un esquema de refinanciación de las deudas.

Según un informe del CEPA (Centro de Economía Política Argentina) basado en datos del Banco Central, para las familias el ratio de irregularidad en el crédito al sector privado se cuadriplicó entre noviembre de 2023 y enero de 2026, pasando del 2,7% al 10,6%. En ese mismo período, la irregularidad en tarjetas de crédito creció un 566%.

La morosidad en entidades financieras (bancos) es del 11,2%, mientras que en entidades no financieras (billeteras virtuales) trepa al 29,9%. En total, se registran 4,8 millones de personas con mora superior a tres meses: son 1,5 millones más con respecto a febrero de 2024, cuando recién iniciaba la gestión de Javier Milei. Es decir, un aumento del 45% en apenas dos años.

Estos y otros datos fueron puestos sobre la mesa en una reunión de la Comisión de Defensa del Consumidor, que preside el diputado y sindicalista Hugo Yasky (Unión por la Patria). Allí se realizó una primera ronda de invitados y se acordó concretar una segunda con más expositores, mientras los bloques trabajan para consensuar un único proyecto.

El líder de Unión por la Patria, Germán Martínez, llamó a avanzar con celeridad. “Es un tema que genera angustia a miles de personas con nombre y apellido. Hay que salir del Excel, no es una cuestión solo de números”, dijo. Además, marcó un contrapunto con el Gobierno al denunciar que con la Ley de Inocencia Fiscal “le perdonaron las deudas a todos”.

La Libertad Avanza rechazó avanzar en una ley como la que propone la oposición. El cordobés Marcos Patiño Brizuela, integrante de la comisión, consideró que el camino es avanzar con un nuevo Código de Defensa del Consumidor que contemple, por ejemplo, la categoría de consumidores “hipervulnerables”. Recordó que hay proyectos presentados desde 2019 en ese sentido.

No obstante, el kirchnerismo marcó una fuerte presión. “En los barrios populares la gente se endeuda con los prestamistas que muchas veces terminan siendo los mismos transas de los barrios”, blanqueó la diputada Natalia Zaracho, del ala de Juan Grabois. “Las tarjetas se utilizaban como un instrumento financiero para pagar un inmuebles o vacaciones; hoy se usan para pagar comida en cuotas”, alertó la fueguina Andrea Freites.

La ex oficialista Pagano también defendió la ley y responsabilizó al Gobierno por la crisis en las finanzas familiares: “No se trata de responsabilidad individual: esta es la consecuencia de un modelo económico que los empuja a endeudarse para sobrevivir y llegar a fin de mes, tomando créditos a tasas que no se pueden sostener porque ningún salario puede explicar el repago de esas tasas”.

Corresponsalía Buenos Aires.