Una exmodelo brasileña apunta contra Donald Trump por el caso Epstein y promete revelar información comprometedora

La exmodelo brasileña Amanda Ungaro hizo fuertes acusaciones contra el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su esposa, Melania Trump.

El escándalo que rodea al financista Jeffrey Epstein sumó un nuevo capítulo internacional luego de que la exmodelo brasileña Amanda Ungaro lanzara fuertes acusaciones contra el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su esposa, Melania Trump.

A través de publicaciones en redes sociales —que luego fueron eliminadas—, Ungaro aseguró tener información sensible sobre la pareja y advirtió que está dispuesta a hacerla pública. “Derribaré tu sistema corrupto”, escribió en mensajes dirigidos a la ex primera dama.

Las declaraciones se producen pocos días después de que Melania Trump negara públicamente cualquier vínculo con Epstein. En ese contexto, Ungaro decidió romper el silencio y afirmar que estuvo “cerca” del entorno del matrimonio durante más de dos décadas.

Según su relato, llegó a Estados Unidos en 2002 a bordo de un avión privado de Epstein, tras haber sido contactada por el empresario francés Jean-Luc Brunel. Aunque aseguró que no volvió a verlo, ese episodio forma parte de los elementos que ahora intenta poner en discusión.

Ese mismo año conoció al empresario italiano Paolo Zampolli, con quien mantuvo una relación durante casi dos décadas. Zampolli, cercano a Trump, es señalado como una figura clave en su inserción en círculos de alto perfil político y social en Estados Unidos.

Durante ese período, la exmodelo aseguró haber participado de eventos exclusivos y reuniones con figuras influyentes, aunque no presentó pruebas públicas que respalden sus acusaciones actuales.

El conflicto tomó otra dimensión tras su detención y posterior deportación en 2025 por irregularidades migratorias. Desde entonces, mantiene una disputa judicial con Zampolli por la custodia de su hijo y denunció presuntas presiones y amenazas.

Las acusaciones resurgen en un contexto de renovada atención sobre el caso Epstein, cuya red de contactos y posibles encubrimientos sigue generando repercusiones políticas y mediáticas a nivel global.

Hasta el momento, ni Donald Trump ni su entorno realizaron declaraciones oficiales en respuesta a los dichos de Ungaro. Tampoco hay causas judiciales abiertas que respalden sus afirmaciones, por lo que el caso se mantiene, por ahora, en el terreno de las denuncias públicas sin confirmación.