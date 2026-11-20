El horóscopo chino de este viernes 20 de noviembre de 2026 presenta una jornada regida por la energía de Tierra Yang, con el Perro como signo del día y el número Ki 8. Según las referencias del calendario astrológico chino compartidas por Ludovica Squirru, será un día con afinidades particulares, pero también con advertencias para determinadas actividades.

La combinación energética de este viernes favorece simbólicamente la estabilidad, la responsabilidad y las decisiones relacionadas con los vínculos personales. Sin embargo, el calendario también señala un choque con el Dragón, por lo que quienes pertenecen a este signo deberán prestar especial atención a las tensiones y los desacuerdos.

Horóscopo chino: qué significa la energía de Tierra Yang de este viernes 20 de noviembre

En la astrología china, la Tierra Yang representa la firmeza, la estructura, la perseverancia y la necesidad de construir sobre bases sólidas.

Esta energía suele asociarse con la estabilidad y las decisiones que requieren compromiso. También invita a actuar con paciencia y evitar los cambios impulsivos.

Por su parte, el Perro, protagonista de la jornada, simboliza la lealtad, la honestidad y el sentido de justicia. Su influencia se vincula con la protección de los afectos y la búsqueda de seguridad emocional.

El número Ki 8, relacionado con el elemento Tierra dentro del sistema de las nueve estrellas Ki, refuerza simbólicamente las cualidades de introspección, estabilidad y transformación interior.

Los signos del horóscopo chino con mayor afinidad este viernes 20 de noviembre

De acuerdo con el calendario astrológico compartido por Ludovica Squirru, los animales que presentan concordancias y afinidades durante esta jornada son:

Tigre: energía favorable para fortalecer vínculos y tomar decisiones con determinación.

energía favorable para fortalecer vínculos y tomar decisiones con determinación. Conejo: posibilidad de encontrar armonía y entendimiento en las relaciones personales.

posibilidad de encontrar armonía y entendimiento en las relaciones personales. Serpiente: jornada propicia para actuar con prudencia y planificación.

jornada propicia para actuar con prudencia y planificación. Caballo: afinidad para avanzar en proyectos que requieren compromiso.

afinidad para avanzar en proyectos que requieren compromiso. Mono: oportunidad de aprovechar la creatividad y la capacidad de adaptación.

oportunidad de aprovechar la creatividad y la capacidad de adaptación. Gallo: energía que invita a organizar prioridades y resolver asuntos pendientes.

energía que invita a organizar prioridades y resolver asuntos pendientes. Perro: como signo del día, concentra las características simbólicas de lealtad y estabilidad.

Estas interpretaciones son orientativas y forman parte de las tradiciones de la astrología china.

Dragón: el signo que enfrenta un choque energético este viernes

El Dragón será el signo en choque durante el viernes 20 de noviembre, según las indicaciones del calendario chino.

En esta tradición astrológica, el enfrentamiento entre el Perro y el Dragón se interpreta como una combinación de energías opuestas, que puede asociarse simbólicamente con diferencias de criterio, impaciencia o dificultades para llegar a acuerdos.

Para los nacidos bajo el signo del Dragón, la recomendación es evitar discusiones innecesarias, actuar con cautela y no apresurar decisiones importantes.

Esto no significa que necesariamente vaya a ocurrir algo negativo, sino que el calendario propone una jornada para priorizar la reflexión y la prudencia.

Qué conviene hacer y qué evitar este viernes 20 de noviembre, según el horóscopo chino

El consejo diario del calendario chino señala que este viernes presenta condiciones simbólicamente favorables para:

Casarse: una jornada considerada auspiciosa para formalizar compromisos.

una jornada considerada auspiciosa para formalizar compromisos. Cambiar de lugar la cama: una práctica vinculada con la renovación y la armonización del espacio personal.

En cambio, las recomendaciones tradicionales indican evitar determinadas actividades:

Comprar propiedades.

Realizar excavaciones o cavar.

Instalar gas o electricidad.

Estas indicaciones pertenecen al sistema tradicional de selección de fechas auspiciosas y no reemplazan criterios técnicos, legales o de seguridad.

El consejo de Ludovica Squirru para aprovechar la energía del día

La combinación de Tierra Yang, Perro y Ki 8 invita a pensar en la importancia de la estabilidad, la paciencia y los compromisos personales.

Para los signos que presentan afinidad, el viernes puede interpretarse como una oportunidad simbólica para fortalecer relaciones y ordenar proyectos. Para el Dragón, en cambio, el mensaje es actuar con mayor prudencia.

La clave de este viernes 20 de noviembre será buscar equilibrio entre la firmeza y la flexibilidad, sin perder de vista aquello que aporta seguridad y bienestar.